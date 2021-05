Brandenburg/H

Den erbetenen Preisnachlass auf den gestohlenen Fisch hat ein 62 Jahre alter Brandenburger an diesem Freitag im Amtsgericht Brandenburg an der Havel nicht erhalten. Für das 187 Gramm schwere Stück Heilbutt, das bei einem regulären Einkauf bei Rewe 5,69 Euro gekostet hätte, muss der von Hartz-IV-Leistungen lebende Mann im Nachhinein 200 Euro bezahlen.

Appetit an der Fischtheke

Wie berichtet hatte der 62-Jährige am 7. Oktober 2020 spontan Appetit auf ein bisschen Heilbutt bekommen und sich das erwähnte Stück an der Fischtheke einpacken lassen. Außerdem wollte er sich noch eine Päckchen Schnittkäse kaufen. Vor der Kasse merkte er, dass sein Geld für beides nicht reichen würde.

Er bezahlte den Käse, steckte den verpackten Heilbutt aber in sein Hemd. Der Ladendetektiv war aufmerksam, der Dieb kam nicht davon.

„Ich habe eine Dummheit begangen, für die ich mich schäme und die mir leidtut“, gesteht der Angeklagte im Brandenburger Gerichtssaal. Er finde es richtig, dass er ein Hausverbot im Supermarkt bekommen hat, und auch, dass er Strafe zahlen muss.

200 Euro sind die untere Grenze

Doch für einen Hartz-IV-Geld-Empfänger seien die per Strafbefehl verhängten 200 Euro sehr viel Geld. Ob es nicht auch etwas billiger gehe, hoffte der Angeklagte auf einen Rabatt in diesem Fall, der als Diebstahl geringwertiger Sachen verhandelt wird. Zumal er so etwas nie zuvor getan habe und auch nicht mehr tun werde.

Die Staatsanwältin belehrte den Mann, dass 200 Euro bereits die untere Grenze einer Bestrafung darstellten. Für den Richter ist außerdem relevant, dass der Angeklagte vor dreieinhalb Jahren schon einmal eine Lichterkette mit verfassungsfeindlichen Symbolen in sein Fenster gehängt und dafür eine Strafe über 300 Euro bekommen habe.

Tierheim kann sich freuen

Das aktuelle Bagatelldelikt hängen beide Juristen gleichwohl nicht höher als nötig. Der Richter stellt das Verfahren ein, der Brandenburger ist somit nicht weiter strafrechtlich vorbelastet.

Der Angelhaken an der Sache: Die Verfahrenseinstellung ist verbunden mit der Auflage, die erwähnten 200 Euro Bußgeld in vier Raten à 50 Euro zu bezahlen.

Immerhin darf der Angeklagte für einen guten Zweck plädieren und mitbestimmen, welche Organisation das Bußgeld erhalten soll. Der 62-Jährige ist tierlieb, hat selbst einen kleinen Hund. So kann sich das Tierheim in der Caasmannstraße demnächst über eine außerordentliche Zuwendung freuen.

Von Jürgen Lauterbach