Brandenburg/H

Wo vor fünf Jahren noch bunte Buga-Blumen blühten und in einigen Jahren mehrere hundert Menschen wohnen sollen, ist noch immer eine Menge Gift im Boden und im Wasser. Die über hundertjährige gewerbliche Nutzung des Packhofgeländes führte zu Boden- und Grundwasserverunreinigungen, teilt jetzt überraschend die Stadtverwaltung mit. Bereits Ende 2011 fanden zur Entfernung der damals schon bekannten Bodenverunreinigungen umfangreiche Bodenaustauschmaßnahmen statt.

Der Brandenburger Packhof wird überraschend gesperrt. Auf einer größeren Fläche soll kontaminierter Boden ausgetauscht werden. Quelle: Stadtverwaltung Brandenburg

In der Folge des Austausches war es möglich, beispielsweise für das ehemalige Werft-Gebäude umzubauen und den Neubau für die Stadtwerke zu realisieren. Doch geschah dies schon damals nicht ohne weitere Sicherheit wie Folien und Abdichtungen, um die Mitarbeiter der Stadtwerke vor den Kohlenwasserstoffen aus dem Boden zu schützen.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

An der Weggabelung in der Nähe der vom Rotary Klub gespendeten Plastik der „Undine“ befindet sich noch immer eine Verunreinigung mit sogenannten leichtflüchtigen Chlor-Kohlenwasserstoffen, die früher als Lösemittel auf der Werft verwendet wurden. Das Zeug muss weg. Deshalb lässt die Stadt auf einer Fläche von 140 Quadratmeter schon ab September 2021 den verunreinigten Boden bis in eine Tiefe von bis zu acht Metern austauschen. Das Areal bindet sich an der Stelle, wo während der Buga die hölzerne Arche stand.

Zugang zum Spielplatz über Hammerstraße

Deshalb wird der westlichen Teils des Packhofgeländes großflächig gesperrt. Der Zugang zum Packhofgelände aus Richtung der Jahrtausendbrücke entlang der Werft und des Stadtwerkegebäudes ist dann nicht möglich. Von der Augenklinik, über Teile des Stadtwerkeparkplatzes bis zum Ufer hinter der Undine verläuft die Sperrung.

Der beliebte Spazierweg ist dann blockiert. Der nordöstliche Teil des Packhofgeländes und der Spielplatz sind dann nur über die Hammerstraße und die Eichamtsstraße zu erreichen. Schon in den nächsten Tagen – also noch vor Ende August – wird mit der Baustelleneinrichtung begonnen.

Auch Grundwasser muss entgiftet werden

Im Oktober sollen etwa 800 Kubikmeter des stark verunreinigter Boden abschnittsweise ausgebuddelt und zu einer Entsorgungsanlage abtransportiert werden. Die ausgebaggerten Bodenabschnitte werden dabei Stück für Stück – wie in einer Bienenwabe mit sauberem Sand aufgefüllt.

Da sich etwa zwei Drittel des verunreinigten Bodens im Grundwasser befinden, fällt bei der Sanierungsmaßnahme verunreinigtes Grundwasser an. Deshalb wird zusätzlich zur Bodensanierung eine Wasserreinigungsanlage für die Reinigung dieses Grundwassers installiert, wie sie die Brandenburger bereits aus der Mötzower Vorstand kennen.

Bürger sind nicht informiert

Wie die Verwaltung versichert, sei schon während der Planung ein Hauptaugenmerk auf die Vermeidung und Verringerung von Emissionen durch Ausgasungen und Lärm) gelegt worden. Der Bereich, in dem gefährliche Abfällen anfallen wird durch Messungen überwacht. Die Beschäftigten der Sanierungsfirma werden Schutzausrüstungen tragen.

Gleichwohl ist die Baumaßnahme mit Baustellenlärm und LKW-Verkehr verbunden. Die Anlieger seien bereits informiert worden. Daran gibt es durchaus Zweifel. Von der MAZ befragte Anwohner des Packhofes fielen Dienstag aus allen Wolken.

Auch, weil die Zufahrt zur Baustelle über die Packhofstraße und die Eichamtstraße erfolgt. Das hat weitreichende Halteverbote am Tag zur Folge. Die Baustelle soll, so heißt es aus der Bauverwaltung, bis Ende des Jahres beräumt sein.

Von Benno Rougk