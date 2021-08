Brandenburg/H

Im Elektrostahlwerk Riva am Quenz brennt es gegenwärtig. Was genau dort passiert ist, ist derzeit noch unklar. Dem Vernehmen nach sind Förderbänder in Brand geraten. Die Berufsfeuerwehr, so bestätigte die Leitstelle, ist im Einsatz und hat weitere Feuerwehren angefordert.

Eine große Rauchwolke ist viele Meter über dem Gebäude zu sehen. Nach ersten Informationen soll es auch Verletzte gegeben haben. Das bestätigte sich aber nicht. Offensichtlich wurde bei dem Brand, der wohl auf einen technischen Defekt zurückzuführen ist, niemand verletzt.

Von MAZ