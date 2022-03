Brandenburg/H

„Es war zu erwarten, dass dem Überbringer der Nachricht, dass der Landesstraßenbetrieb nicht ordentlich geplant hat, für etwaige Verzögerungen verantwortlich gemacht wird. Schuld an der Verzögerung sind wir trotzdem nicht“, schreibt der Linke René Kretzschmar.

Nicht die Linken hätten „den Landesstraßenbetrieb daran gehindert notwendige Planungsschritte durchzuführen. Das hat er selbst entschieden – wie wir jetzt wissen, auf unzureichender Grundlage.“ Man habe mehrfach öffentlich deutlich gemacht, dass es „Möglichkeiten gibt, diese langwierigen Planungen zu umgehen, und zwar wenn man nicht auf einen neuen Streckenverlauf besteht und wenn man sich näher am Ursprungsbauwerk orientiert.“

Martina Marx (Bündnisgrüne) und René Kretzschmar (Linke) wollen einen Kompromiss zur neuen Brücke. Quelle: André Wirsing

Doch das wolle man anscheinend nicht. Im Übrigen mache „ein Planfeststellungsverfahren die derzeitigen Planungen des Landesstraßenbetriebes auch nicht besser. Die aufgezeigte Variante des Landesstraßenbetriebes ist für uns weder verkehrstechnisch noch ökologisch sinnvoll. Auch wenn sie irgendwann planfestgestellt sein sollte.“

Mit Blick auf die von der CDU-Chefin Dietlind Tiemann und dem freien Wähler Dirk Stieger geäußerte Kritik an Grünen und Linken meint Kretschmar: „Sie sind anscheinend gewillt, verkehrstechnischen Murks und nicht nachhaltiges Bauen hinzunehmen, nur damit es schnell geht. Wenn dann nach Fertigstellung gesagt wird, so haben wir uns das aber nicht vorgestellt, will es aber keiner gewesen sein.“

Wie berichtet, hatte Tiemann erklärt: „Durch ihre Forderung nach einem Planfeststellungsverfahren kündigen die Grünen den einstimmigen Konsens, die Ersatzbrücke für die Brücke Altstadt Bahnhof unverzüglich zu realisieren auf. Sie verhindern - gemeinsam mit der Linken - einen schnellen Brückenbau.“

Stieger: Mahnmal „grün-linker Unfähigkeit“

Und Dirk Stieger hatte nachgelegt: „Was wir jetzt sehen, ist ein erheblicher Schaden für unsere Stadt“ und ein Mahnmale „grün-linker Unfähigkeit“. Zudem sei – auch angesichts der aktuellen politischen Situation - offen, welche Mittel künftig für derartige Infrastrukturvorhaben zur Verfügung stehen, so Stieger.

Auch die SPD nimmt Kretzschmar ins Visier: „Die Behauptung von Britta Kornmesser, Linke und Grüne hätten mit Klage gedroht, ist einfach Quatsch. Schon im Gutachten wird deutlich, dass wir gar nicht klageberechtigt sind.“ Gleichwohl hatten Grüne und Linke wiederholt sinngemäß erklärt, es werde sich schon jemand finden, der klagen werde und das Verfahren so verzögere. Beispiele dafür gibt es, wie am Silokanal, dafür einige.

Forderung „nie erhoben“

An der Entscheidung, nun doch „ein geordnetes Planverfahren durchzuführen (…) waren wir nicht beteiligt“, schreibt die Grünen-Chefin Martina Marx. Daher sei auch Tiemanns „Behauptung unwahr, wir hätten ein Planfeststellungsverfahren gefordert.“ Dietlind Tiemann solle „sagen, wann und wem gegenüber wir je eine solche Forderung erhoben hätten.“

Es sei richtig: Schon im August 2021 habe man Bedenken hinsichtlich der Rechtssicherheit des gewählten Planverfahrens geäußert. „Warum durch den zuständigen Minister (CDU) erst in dieser Woche eine Entscheidung getroffen wurde die unsere Bedenken bestätigt, sollte Frau Tiemann ihren Parteikollegen fragen.“

Kritik bleibt bestehen

Die Grünen würden „an unserer Kritik zu dieser Planung festhalten, die geplante Verkehrslösung verschlechtert die Situation an dem Knotenpunkt zwischen B1 und Brücke gegenüber dem Bestand erheblich und ist zudem auch unwirtschaftlich.“

Dem Freien Wähler Dirk Stieger schreibt Marx abschließend ins Stammbuch: Seine Äußerungen „muss man nicht kommentieren. Zersetzung und Desinformation sind bei uns heute nicht mehr up to date und sprachliche Anleihen bei Bernd Höcke stehen für sich.“

Von Benno Rougk