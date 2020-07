Brandenburg/H

Rund einen Monat, bevor das neue Ausbildungsjahr üblicherweise beginnt, ist noch etwa die Hälfte der angebotenen Lehrstellen in Brandenburg/Havel unbesetzt.

Die Hälfte der lehrstellensuchenden jungen Leute in Brandenburg/Havel haben zugleich noch keinen auf sie passenden Ausbildungsplatz gefunden. So geht es aus den in dieser Woche vorgelegten Zahlen der Arbeitsagentur-Geschäftsstelle in der Kirchhofstraße hervor.

Rückläufig

Alles etwas rückläufig am Ausbildungsmarkt, so lässt sich die Lage Ende Juli zusammenfassen. Im Vergleich zum Vorjahr wird deutlich, dass die Nachfrage nach einer Ausbildung geringer ausfällt. Das gleiche trifft aber auch zu beim Angebot betrieblicher Ausbildungsplätze.

451 Lehrstellen hat die Jugendberufsagentur in Brandenburg seit dem vergangenen Oktober im Angebot gehabt, knapp fünf Prozent weniger als im Vorjahr. Rund ein Dreivierteljahr später sind 228 Ausbildungsplätze in Brandenburg/Havel noch unbesetzt.

398 Brandenburger Bewerber um einen Ausbildungsplatz bedeuten einen Rückgang um fast 10 Prozent. Von den 398 jungen Leuten haben 199 einen Ausbildungsvertrag abgeschlossen. Ebenso viele sind bisher unversorgt geblieben.

Elektroniker und Kaufleute gesucht

Wer sich für den gewerblich-technischen Bereich interessiert, hat gute Chancen, einen der freien Ausbildungsplätze zu finden“, teilt die Brandenburger Agenturleiterin Petra Kaden mit.

Sie nennt als Lehrstellen Elektroniker in der Energie- und Gebäudetechnik, Anlagenmechaniker für Heizung Sanitär, Industriemechaniker, Mechatroniker oder Tiefbauer.

Auch im kaufmännischen Bereich stehe einer Ausbildung als Kaufmann oder Kauffrau im Groß- und Außenhandel sowie im Einzelhandel nichts im Wege. Gesucht würden auch junge Leute, die sich zur Fachkraft im Lager-/Logistikbereich ausbilden lassen möchten.

„Und der Gesundheitsbereich wirbt ebenfalls mit freien Plätzen in der Alten- und Krankenpflege“, teilt Petra Kaden mit.

Telefonische Berufsberatung

Die Jugendberufsagentur Brandenburg ist wegen der Corona-Pandemie weiterhin geschlossen. Unterstützung finden Jugendliche gleichwohl bei deren Berufsberatung von Montag bis Freitag zwischen 9 und 16 Uhr unter der kostenfreien Hotline-Nummer 0331 / 8 80 50 00.

Persönliche Beratungen sind nach telefonischer Rücksprache möglich.

Von Jürgen Lauterbach