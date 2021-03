Brandenburg/H

Die Inzidenz steigt, die Corona-Maßnahmen wurden auch in Brandenburg an der Havel wieder verschärft. Allerdings gibt es eine gesonderte Osterregelung, nach der sich maximal 5 Personen aus zwei Haushalten treffen dürfen, wobei Kinder bis zum 14. Lebensjahr nicht mitgezählt werden. Viele Brandenburger, die über Ostern ihre Familie treffen möchten, wollen vorher auf Nummer sicher gehen und sich auf Corona testen lassen. Aber viele Testtermine in den Schnelltestzentren sind schon ausgebucht.

Keine Termine mehr in der Apotheke am Südtor

„Wir sind komplett dicht“, sagt Anne Friedrich von der Apotheke am Südtor in Kirchmöser. Die erhöhte Nachfrage vor Ostern hatte sich schon lange vorher abgezeichnet, sagt die Apothekerin. Deshalb hat sie schon vorher reagiert. Normalerweise wird in der Apotheke am Südtor täglich nur vier Stunden getestet, am Donnerstag wird extra von 10 bis 18 Uhr durchtestet. „Wir bekommen an dem Tag Unterstützung von einem Rettungssanitäter, der uns ehrenamtlich unterstützt“, sagt Friedrich. Aber leider seien auch die zusätzlichen Termine schon ausgebucht. Auch die Selbsttests sind ausverkauft. „Das gab es einen richtigen Ansturm. Ich hoffe, dass wir vor Ostern noch welche bekommen“, sagt Friedrich.

In der Apotheke am Gesundheitszentrum am Hauptbahnhof gibt es auch keine Schnelltest zum Selbertesten mehr. Dafür können Kunden am Donnerstag zwischen 8 und 12 Uhr für einen kostenlosen Schnelltest kommen. Die festen Termine für den Tag sind zwar bereits ausgebucht, aber die Apotheke testet in der Zeit auch Menschen ohne Termin.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch die Tests für Laien sind fast überall vergriffen

Direkt neben an im Schnelltestzentrum im Gesundheitszentrum gibt es keine Termine mehr, erst am Donnerstag nach Ostern sind noch welche frei. Ähnlich sieht es im erst kürzlich eröffneten Schnelltestzentrum vor dem DM-Markt in der Neuendorfer Straße aus. Die Termine sind voll, erst am Dienstag sind wieder welche frei. Auch Schnelltest für Laien gibt es nicht mehr. „Der erste Schwung war in wenigen Stunden ausverkauft“, sagt Filialleiterin Martina Wagenknecht. Sie hofft, dass die nächste Lieferung bald eintrifft, aber kann keinen genauen Zeitpunkt nennen.

In der Nord Apotheke gibt es für Gründonnerstag auch keine Termine mehr, dafür hat Apotheker Bernhard Doege einen zusätzlichen Termin eingerichtet. Er testet auch am Samstag von 9 bis 12 Uhr. „Aber auch da wird es knapp, da haben wir vielleicht noch ein oder zwei Termine“, sagt Doege. Auch die Schnelltests zum Selbertesten sind ausverkauft. „Ich habe den halben Vormittag herumtelefoniert um vor Ostern noch welche zu bekommen. Aber es gibt überall Lieferengpässe“, sagt Doege.

Im DRK-Schnelltestzentrum wird auch Sonnabend getestet

Im DRK-Schnelltestzentrum im Foyer der Sporthalle am Marienberg können sich Menschen vor Ostern am Donnerstag testen lassen. „Wir haben extra das Personal erhöht, damit wir schneller testen können“, sagt Andreas Griebel vom DRK. Das DRK testet jeden Tag von 13 bis 17 Uhr. Um der zusätzlichen Nachfrage gerecht zu werden und auch dem Klinikum unter die Arme greifen zu können, bietet das DRK einen zusätzlichen Testtag am Sonnabend an. Hier können sich Menschen ebenfalls von 13 bis 17 Uhr testen lassen, sagt Griebel.

Das Klinikum betreibt das einzige Schnelltest-Mobil, das durchgehend testet. Hier werden täglich bis zu 230 Schnelltests durchgeführt. Laut Klinikum konnten die Testkapazitäten zwar erhöht werden, aber eine zu große Nachfrage führt zu erhöhten Wartezeiten. Das Test-Mobil sei vorranging für die Umsetzung der Besucherregelung konzipiert, wonach Besuche im Klinikum nur mit einem negativen Testergebnis möglich sind. „Wir behalten uns vor, die vorhandenen Testkapazitäten vorrangig für Besucherinnen und Besucher des Klinikums zu nutzen und ggf. eine Priorisierung vorzunehmen. Wir bitten hier um Verständnis“, so Pressesprecher Björn Seeger.

Von Lena Köpsell