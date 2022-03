Brandenburg/H

Stadt Brandenburg an der Havel, Carl-Reichstein-Straße sind am Freitagnachmittag zwei Holzpalettenstapel in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte ein Übergreifen auf ein Firmengebäude, berichtet die Polizei.

Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte eine vorsätzliche Brandstiftung vorliegen. Ermittlungen ergaben, dass kurz vor dem Brand drei Kinder fluchtartig in Richtung Quenz liefen. Daher sind sie verdächtig.

Die Beamten haben eine Strafanzeige aufgenommen. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt.

Von MAZ-online