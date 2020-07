Brandenburg/H

In seinem neuen Programm „Früher war ich älter“ geht es Horst Evers am Freitag, 11. September, um 20 Uhr im Audimax in Brandenburg an der Havel schlicht und ergreifend ums Ganze.

Jetzt mal vom Großen her gesehen. Es ist ein Rückblick auf die Zukunft. Also die, mit der man vielleicht mal gerechnet hätte. Denn schließlich wissen wir alle nicht, welche Vergangenheit uns erwartet, wenn wir schon bald auf das Demnächst zurückschauen.

Neue Geschichten zum Lachen

Es wird neue Antworten auf die ewigen Fragen der Menschheit geben: Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Ist das weit? Muss ich da mit?

Eventuell gibt es auch einen fröhlichen und lehrreichen Beitrag zum immer wiederkehrenden Problem: Wie schreibe oder rede ich total fundiert und glaubwürdig über etwas, von dem ich noch überhaupt keine Ahnung habe?

Zu erwarten ist ein Abend mit neuen Geschichten, sehr viel zum Lachen, vielleicht einem Lied, eher kein Tanz und garantiert keinen Tieren. Im Vergleich zu den bisherigen Programmen wird Horst Evers eigentlich nicht viel ändern. Außer den gesamten Inhalt und zwar von Grund auf und komplett.

Seit über 30 Jahren auf der Bühne

Seine Berufung zum lustigen Geschichtenerzähler entdeckte Horst Evers schon Mitte der 80er Jahre. Mit Gleichgesinnten gründete er eine satirische Zeitschrift und verschiedene Lesebühnen und Kabarett-Formate, die teilweise bis heute bestehen.

Der große Durchbruch jedoch gelang ihm mit seinen Soloshows seit Beginn der 2000er Jahre, die ihm die bedeutendsten Auszeichnungen bescherten, die der deutschsprachige Kabarett- und Kleinkunstmarkt hergibt. Seine Bücher erlangten fast alle Bestseller-Status.

Fantastisches Live-Erlebnis

Horst Evers, der „Meister des Absurden im Alltäglichen“, stammt ursprünglich aus Evershorst, bei Diepholz, lebt aber seit 1987 in Berlin und lässt sich dort zu seinen Texten und Liedern inspirieren. Einem Genre ist er kaum zuzuordnen. Man muss ihn auf der Bühne erleben, oder im Radio immer donnerstags im „Schönen Morgen“ und Sonntags in „Zwei auf Eins“ auf Radio Eins.

Karten für den Auftritt am Freitag, 11. September, um 20 Uhr gibt es unter www.event-theater.de. Sollte der Termin aufgrund von Corona-Maßnahmen abgesagt werden, findet die Veranstaltung am 16. April 2021 statt. Tickets behalten ihre Gültigkeit.

