Brandenburg/H

Rein in die Kartoffeln und wieder raus: Drei Beigeordnete, dann vier, dann wieder drei. Und nun doch wieder vier? Also niemand sieht mehr durch, was die Stadtverordneten wollen, um nun endlich zu einer schlagkräftigen Stadtspitze zu kommen.

Nachdem OB Steffen Scheller Ende Dezember die Wahl von zwei Beigeordneten (Thomas Barz, CDU und Susanne Fischer, SPD) nach gescheiterten Wahlgängen abbrechen ließ, hatten viele umsonst gehofft, dass in dieser Woche im Ältestenrat (der sich aus den Fraktionsspitzen speist), der gordische Knoten durchschlagen würde.

Also, dass Scheller auf die SVV zugeht und ihnen ein Angebot für eine akzeptable Struktur macht und dass ihm dafür die Fraktionen Handlungsspielraum geben würde. Der OB steckt im Dilemma. Ihm fehlen nach dem Weggang von Michael Brandt (CDU) und Wolfgang Erlebach (Linke) zwei Beigeordnete.

Sein 1. Beigeordneter Michael Müller (parteilos) mag ein guter Stadtplaner sein. Ein Verwaltungsführer, der Scheller den Rücken freihält, wie dieser das für Dietlind Tiemann tat, ist er nicht.

Brandenburg/Havel: Ein OB allein zu Haus!

Die Folge: Scheller – Allein zu Haus! Der OB ist ein Arbeitstier: detailsicher, belesen, in fast allen Themen steckend. Das Problem: Einer allein, kann nicht alle Probleme klären.

Die zweite Folge: Fast überall im Rathaus scheint es zu haken, die mit 68-Millionen-Euro Personalkosten geschmierte 1000-Mann-Maschine läuft erkennbar unrund. Die Corona-Pandemie und das Homeoffice einer wenig digitalaffinen Verwaltung verschärfen das Problem.

Es ist erstaunlich, dass es dem OB im Vorfeld der Dezember-SVV nicht auffiel, wie sehr es in der Lokalpolitik brodelte und wie erschrocken er war (und ist), dass man seinen Kandidaten Thomas Barz derart beschädigte. Obwohl Barz ja alle Fraktionen – ebenso wie die Kandidatin Fischer – doch angeblich wertschätzen.

Hin und her

Wenn dem so ist, dann ging nur darum – zuvor hatte die SVV sich ja mit Stimmen aus der CDU gegen einen vierten Beigeordneten gestellt – Scheller abzustrafen. Warum? Das ist unklar. Sicher ist nur: Das Verhalten der SVV, die nun plötzlich wieder einen vierten Beigeordneten will, schadet der Stadt.

Nicht der Umstand, der vierten Stelle selbst. Sondern die Tatsache, dass es das jetzt fast abgeschlossene Bewerbungsverfahren obsolet macht, wenn man die vierte Stelle jetzt vor der Wahl durchsetzt. Die Verwaltungsstruktur ist nicht Aufgabe der SVV. Das wissen Stadtverordnete.

Vertrauen wagen!

Will man die Kuh vom Eis bekommen, muss sich eine Mehrheit finden, die Scheller vertraut. Wenn dieser seine Kandidaten jetzt durchsetzt, kann er mit ihrer Hilfe die Verwaltung so umbauen, dass am Ende eine Struktur entsteht, die vier klar gegliederte Ressorts hat, die zueinander passen. Susanne Fischer wird sich kaum dagegen wehren, wenn ein zusätzliches Ressort entstünde, in dem nicht sie, sondern ein Experte sich um Jugend, Schule und Soziales kümmert.

Aber nimmt man es ihr das jetzt weg, muss Scheller auch ihre Stelle neu ausschreiben. Es ist schlicht absurd, das ganze Verfahren weiter zu strecken, bis am Ende drei Beigeordnete zeitgleich gewählt würden. Vielleicht kommen Grüne und Linke noch zu der Einsicht, dass Sie – vorausgesetzt Scheller bringt zeitnah den vierten Beigeordneten im Grundsatz auf den Weg – es noch in der Hand haben, künftig mitzureden.

Tun sie es nicht, dürften die Freien Wähler lachender Dritter sein. Und das wäre in Ordnung, wenn es nur die Blockade und den Stillstand beendet.

Von Benno Rougk