Brandenburg/Havel: Im neuen Jahr keine Nachtbusse mehr in die Ortsteile

Brandenburg/H

Die Verkehrsbetriebe Brandenburg an der Havel (VBBr) ziehen ein ernüchterndes Fazit nach der rund zweijährigen Testphase. Die spätabendlichen Zusatzfahrten in die „randlagigen Ortsteile“ werden im neuen Jahr wieder gestrichen, bestätigt VBBr-Geschäftsführer Jörg Vogler. Als Grund gibt er die schwache Nachfrage an.

Im Herbst 2018 hatten die Stadtverordneten zugestimmt, dass die städtischen Verkehrsbetriebe die Busverbindungen in mehrere Ortsteile massiv verstärken und das Unternehmen dafür mit mehr Geld auszustatten.

Die Bewohner von Gollwitz, Klein Kreutz, Wust und anderen Dörfern sollten damit die Gelegenheit erhalten, auch abends beispielsweise nach einem Theaterbesuch mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause zu kommen.

Fünf Fahrgäste als Minimum

Fünf Passagiere pro Fahrt haben die Verkehrsbetriebe als Maßstab angelegt. Sie orientieren sich damit an der am schwächsten nachgefragten Nachtlinie N4 und nicht an den mit 15 bis 20 Fahrgästen stärkeren Nachtbuslinien 1 und 2 zum Görden und nach Hohenstücken.

Nach Voglers schwankt die Nachfrage nach den als Zusatzfahrten bezeichneten abendlichen und nächtlichen Busverbindungen zwischen knapp drei und nur 0,2 Fahrgästen. „Das rechnet sich nicht“, versichert der Geschäftsführer.

Aufsichtsrat stimmt zu

Der Aufsichtsrat der Verkehrsbetriebe habe seinem Vorschlag zugestimmt, die Zusatzfahrten auf bestimmten Buslinien im neuen Jahr wegfallen zu lassen.

Betroffen sind nach Voglers Angaben die Buslinien C, E, F und G. Sie bleiben zwar bestehen, doch die im Fahrplan hellblau unterlegten und mit dem Buchstaben Z versehenen Zusatzfahrten werden vom 1. Januar 2020 an gestrichen.

Buslinie G: viele Streichung am Wochenende

Die Ortsteile Gollwitz und Wust sind zwischen Montag und Freitag mit sechs gestrichenen Fahrten betroffen, die bisher in den beiden Dörfern beginnen oder enden. An Samstagen müssen 14 von 20 Busfahrten von Gollwitz und Wust zum Brandenburger Hauptbahnhof dran glauben, an Sonntagen sind es 13 von 19 Fahrten, die wegfallen.

Auf der Linie C entfallen von Januar an unter der Woche vier abendliche Fahrten nach 21 Uhr, an Sonnabenden, Sonn- und Feiertagen sind es acht Abendverbindungen.

Mit der Buslinie E kommt im neuen Jahr niemand mehr nach 22 Uhr abends von der Quenzbrücke nach Kirchmöser und in umgekehrter Richtung gilt das gleiche. Vergleichbares gilt für die Wochenendabende.

Fünf Abendfahrten weniger

Je fünf abendliche Zusatzfahrten sind auch auf der städtischen Buslinie F gestrichen, von denen die meisten zwischen Neuendorf und Klein Kreutz verkehren und die Brandenburger Innenstadt dabei durchqueren.

Die Zusatzfahrten der Linie F an allen Wochen- und Wochenendtagen setzen dabei schon relativ früh am Abend ein. Nach etwa 19 Uhr geht künftig auf dieser Linie nichts mehr.

VBBr-Geschäftsführer Vogler, dass die Teilnehmer einer Bürgersprechstunde im vergangenen Jahr in Gollwitz Verständnis dafür geäußert hätten, dass die Verkehrsbetriebe keine Bussen fahren lassen können, die kaum jemand nutzt.

Verkehrsbetriebe schon 2019 skeptisch Mit dem Fahrplanwechsel am 9. Dezember 2018 hatten die Verkehrsbetriebe zusätzliche Spätanbindungen der Ortsteile Plaue, Kirchmöser, Klein Kreutz, Neuendorf, Domlinden, Butterlake, Wust, Gollwitz, Schmerzke, Wilhelmsdorf und Göttin in den Nachtfahrplan integriert. An ein vorzeitiges Ende dieser Zusatzfahrten haben die Verkehrsbetriebe schon im vergangenen Jahr gedacht. Damals hatten jedoch mehrere Kommunalpolitiker dafür geworben, den Bürgern mehr Zeit zuzugestehen, damit sie sich an das erweitere Angebot gewöhnen können. Mit Corona hat der mangelnde Fahrgastzuspruch auf den genannten Linien und zu den genannten Zeiten aus Sicht des Verkehrsunternehmens kaum etwas zu tun. Denn die besser frequentierten Nachtbuslinien N1 und N2 zählten sowohl vor als auch während Coronapandemie stabile 15 bis 20 Fahrgäste.

Nach Nicole Näthers Erinnerung war es genau eine Bürgerin, die diese Position vertreten hatte. Gleichwohl hat auch die Gollwitzer Ortsvorsteherin gewisses Verständnis dafür, dass unwirtschaftliche Busverbindungen aufgegeben werden. „Wir brauchen keinen Bus um 23 Uhr“, sagt sie.

Näther : Angebot nicht attraktiv genug

Für die deutliche Ausdünnung auf der Linie G an Wochenenden hat sie allerdings wenig Sympathie. „Das Angebot ist offenbar nicht attraktiv genug“, sagt Näther und begründet das relativ geringe Interesse damit, dass der Bus nur bis zum Hauptbahnhof fährt und kaum jemand Lust hat, dort lange in der Kälte zu stehen, um mit einem Anschlussbus in die Stadt zu kommen.

Die Ortsvorsteherin und Stadtverordnete ärgert sich am meisten, dass niemand von den Verkehrsbetrieben vor der Entscheidung mit den Ortsvorstehern gesprochen hat. „Ich habe die Information nur dem Wirtschaftsplan entnommen“, kritisiert sie. Ihr Ortsbeiratskollege habe sich inzwischen an den Oberbürgermeister gewandt.

Von Jürgen Lauterbach