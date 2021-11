Brandenburg/H

Das Industriemuseum lädt am Donnerstag, den 18. November, um 15 Uhr ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Spielzeugfabrik „Mechanische Spielwaren“ ins Zeitzeugen-Café ein. Bei Kaffee und Waffeln wird es ein Wiedersehen von alten Kolleginnen und Kollegen des Volkseigenen Betriebes Mechanische Spielwaren beziehungsweise der Brandenburger Spielwaren GmbH geben.

Alte Erinnerungen und Geschichten werden ausgetauscht. Auch Dokumente, Objekte und Fotos aus der Zeit der Spielzeugfabrik sind Willkommen. Wer Interesse hat, kann sich beim Industriemuseum anmelden: telefonisch 03381/30 46 46 oder online https://industriemuseum-brandenburg.de/anmeldung-zeitzeugenkaffee.

Zu einem der letzten Zeitzeugen-Café der Waffelfabrik Konsü kam Brigitte Hofmeister und überzeugte sich von der Waffelqualität . Sie arbeitete von 1969 bis 1990 bei Konsü. Quelle: Judith von Plato

Das Zeitzeugen-Café findet im Rahmen der Ausstellung „VEB Zukunft GmbH“ statt, die von September 2020 bis Mai 2021 im Industriemuseum zu sehen ist. Darin werden die zahlreichen Industriezweige und Betriebe gezeigt, die um die Wende in Brandenburg an der Havel aktiv waren. Zu den letzten beiden Zeitzeugen-Cafés kamen Angestellte der Gleisbaumechanik und der Waffelfabrik Konsü in das Museum.

Die Veranstaltung richtet sich nach der 2G-Regel: Genesene und Geimpfte brauchen einen entsprechenden Nachweis.

Von MAZ