Jeanette Horn, die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Brandenburg, spricht aus, was jedem in die Augen springt, der die Brandenburger Stadtverordnetenversammlung sieht. Obwohl 51 Prozent der Brandenburger Einwohner weiblich sind, sind von den 46 Stadtverordneten der Stadt Brandenburg lediglich elf Stadtverordnete weiblich.

Das sind 24 Prozent und „zu wenig, um die Interessen der Frauen adäquat zu vertreten.“ Das ist im ;Land Brandenburg nicht anders: Seit 2004 ist der Frauenanteil an den Abgeordneten im Brandenburger Landtag kontinuierlich zurückgegangen, von 41 Prozent (2004) auf zuletzt 32 Prozent (2019).

Karten im Fontane-Klub

Jeanette Horn lädt deshalb zu einer Filmvorführung mit anschließender Diskussion für den 1. September um 19 Uhr ins Fontane-Kino ein, wo der Film „Die Unbeugsamen“ gezeigt wird. Der soll auf die aktuelle Situation in der Kommunalpolitik aufmerksam machen und als Diskussionsgrundlage zum Thema „Frauen für Frauen in der Politik“ dienen.

Der Film „Die Unbeugsamen“ handelt von starken Frauen, die sich in der Politik engagierten. In der Bonner Republik der 1950er Jahre waren vor allem Männer für das politische Tagesgeschäft zuständig. Frauen mussten sich ihre Beteiligung mit harter Pionierarbeit erkämpfen. Sexismus und Herabsetzung waren an der Tagesordnung, doch davon ließen sie sich nicht beeindrucken.

Zwei Diskussionsabende

Politikerinnen von damals und heute kommen in dem Film zu Wort und erinnern sich an die turbulente Zeit. Am 01. und 02. September wird um 19 Uhr der Film gezeigt, danach diskutiert. Für den 1. September hat Jeanette Horn die Bundestagsabgeordnete Dietlind Tiemann (CDU), die Landtagsabgeordnete Britta Kornmesser (SPD), Anette Lang (Grüne) und Birgit Patz (parteilos) eingeladen, die alle auch in der SVV sitzen.

Am 2. September wird die ehemalige Bundestagsabgeordnete Margrit Spielmann (SPD) mit Horn über das Thema diskutieren. Karten gibt es im Fontane Klub beim Event-Theater.

