Brandenburg/Havel: Investor für Bauland in Klein Kreutz gesucht

Brandenburg/H

Das Bauland für Einfamilienhäuser in Brandenburg an der Havel und den Ortsteilen wird langsam knapper. Wohl dem, der noch freie Grundstücke und dazu einen gültigen Bebauungsplan hat. So wie Klein Kreutz.

In dem Brandenburger Ortsteil steht eine mehr als drei Hektar große Fläche bereit für weitere Bebauung. Das Baurecht für die Siedlung Am Kiekeberg besteht seit 28 Jahren und dennoch liegt die genannte Fläche noch immer brach.

Anzeige

Das könnte sich ändern, wenn sich am 16. Dezember ein Investor findet, der die 35 Flurstücke an den Neuen Weinbergen kaufen will. Das Bauland kommt an diesem Tag im Amtsgericht Potsdam in die Zwangsversteigerung.

Im ersten Abschnitt des Wohngebiets Am Kiekeberg stehen bereits entlang der drei Stichstraßen knapp zwanzig Eigenheime. Die sich daran anschließenden Flächen, die aktuell versteigert werden sollen, waren in der zweiten Ausbaustufe ebenfalls zur Bebauung vorgesehen. Doch daraus wurde nach der Insolvenz der Hausbaufirma nichts.

Verkehrswert liegt bei 665.000 Euro

Der Hauptgläubiger hat sich nun entschlossen, die schon parzellierte Brache erneut in die Zwangsversteigerung zu geben. Der Verkehrswert ist mit 665.000 Euro angegeben.

In einer Zwangsversteigerung könnte der Zuschlag aber zu einem deutlich geringeren Preis erteilt werden, solange sich nicht mehrere Interessenten überbieten. Unter Umständen sogar zur Hälfte des Verkehrswertes.

„ Bauland ist gefragt“, saht René Mahlow. Der Ortsvorsteher von Klein Kreutz sieht Chancen, dass sich ein Investor findet, der die Lückenbebauung im Nordwesten des Dorfes in Angriff nimmt. Er spricht sogar von einem Schnäppchenpreis vor dem Hintergrund, dass die Nachfrage nach Baugebieten hoch ist.

Regelmäßig Anfragen

„Ich bekomme regelmäßig Anfragen von Bürgern, die bauen möchten“, berichtet Ortsvorsteher Mahlow, der die unbebauten Freiflächen in seinem Dorf auch schon zum Thema in der Ortsvorsteherrunde mit dem Oberbürgermeister gemacht hat.

Der seinerzeitige Bürgermeister von Klein Kreutz Jürgen Rasztuttis hatte den rechtskräftigen Bebauungsplan der damaligen Gemeinde Klein Kreutz im Jahr 1992 unterzeichnet. Er sieht eine allgemeine Wohnbebauung für das Rohbauland vor.

Ein- und Zweifamilienhäuser mit bis zu zwei Vollgeschossen dürfen dort in Massivbauweise errichtet werden.

Erhaltung der dörflichen Strukturen

Die Schaffung von Wohnraum für Klein Kreutzer, Menschen aus den Nachbargemeinden oder aus Brandenburg an der Havel war 1992 das erklärte Ziel der damaligen Gemeindepolitiker. „Bei Erhaltung der dörflichen Strukturen“, wie es hieß.

Zwei Hektar sind Wohnbaufläche. Einige Flurstücke sind für den Straßenbau vorgesehen. Zur Bebauung gehört zudem ein 1500 Quadratmeter großer Spielplatz.

Vor einigen Jahren hatte die Gläubigerbank die Grundstücke schon einmal in die Zwangsversteigerung gegeben, aber keinen Käufer gefunden.

Von Jürgen Lauterbach