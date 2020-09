Brandenburg/H

Die Brandenburger Polizei hat am späten Mittwochabend zwei Männer in der Magdeburger Straße festgenommen. Einer von ihnen steht im Verdacht, einen 23 Jahre alten Mann aus Syrien gegen 22 Uhr in der Werner-Seelenbinder-Straße mit einem Messer schwer verletzt zu haben.

Zu der Frage, ob die Verletzungen des jungen Mannes lebensgefährlich sind, äußert sich die Polizei bisher nicht. Die Mordkommission der Polizeidirektion Brandenburg-West ermittelt derzeit wegen eines Tötungsversuches, berichtet Polizeisprecher Oliver Bergholz.

Zeugen hatten der Polizei die körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Asylbewerbern auf dem Marktplatz in der Werner-Seelenbinder-Straße gemeldet.

Polizei verarztet stark blutenden Mann

Als die ersten Polizeibeamten kurz nach dem Notruf am Ereignisort eintrafen, kümmerten sie sich zunächst um die Erstversorgung des am Boden liegenden Mannes (23), bis weitere Rettungskräfte eintrafen.

Das Opfer blutete aus Wunden am Oberkörper. Die Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein umliegendes Krankenhaus.

Zum Ablauf des Geschehens teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit, dass nach ersten Erkenntnissen ein 21 Jahre alter Iraker gegen 22 Uhr auf einen 23-jährigen Mann syrischer Herkunft getroffen sei.

Iraker attackiert Syrer

Der Iraker sei direkt auf den Syrer zugegangen und habe versucht, ihn zu attackieren. Im Verlauf des Streits, in den auch ein 27-jähriger Iraner verwickelt wurde, habe der Angreifer den Syrer offenbar durch Messerstiche schwer verletzt. Anschließend flüchteten der Iraker und der Iraner.

Die Brandenburger Polizei fahndete in der Nähe nach dem Angreifer und dem anderen beteiligten Mann. Schon bald fanden die Beamten den Iraner in der Flämingstraße. Er wurde vorläufig festgenommen.

Tatverdächtiger stellt sich selbst

Der Mann hatte eine blutende Schnittwunde von der Auseinandersetzung davon getragen. Sanitäter behandelten die Verletzung. Weil gegen ihn kein Tatverdacht erhärtete, wurde seine Entlassung angeordnet.

Noch in der Nacht erschien der tatverdächtige Iraker von sich aus in der Polizeiinspektion Brandenburg. Er wurde vorläufig festgenommen.

Die Hintergründe des Geschehens sind nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Diese wurden von der Mordkommission der Polizeidirektion West übernommen und dauern an.

Bei dem Messer soll es sich um die Tatwaffe handeln. Quelle: Meetingpoint Brandenburg

Von Jürgen Lauterbach