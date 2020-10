Brandenburg/H

Die Professorin erinnert sich gut an ihre Studentin Janina Pietschmann. „Vor genau zehn Jahren habe ich ihr eine große Karriere vorausgesagt“, sagt Anja Lüthy, seit fast 20 Jahren Professorin für Betriebswirtschaftlehre an der TH Brandenburg.

Janina Pietschmann ist inzwischen 37 Jahre alt und Geschäftsführerin von drei Gesellschaften, die zum Asklepios-Krankenhauskonzern gehört. Hauptverantwortlich führt sie das auf psychiatrische und neurologische Patienten spezialisierte Asklepios-Fachklinikum auf dem Görden.

Ihrer Professorin ist Janina Pietschmann aus mehreren Gründen in Erinnerung geblieben. „Die Superstudentinnen bleiben im Kopf hängen, von denen gibt es pro Jahrgang meist eine“, erklärt Anja Lüthy.

Sehr gute Diplomarbeit

Die BWL-Professorin hat ihrer Musterstudentin einst den Karriereweg geebnet, ihr das A und O des Dienstleistungsmanagements beigebracht und sie für die Abschlussarbeit in die Wolfartklinik nach München vermittelt.

Das Ergebnis war seinerzeit eine sehr gute Diplomarbeit über die Bedeutung von Qualitätsmanagement und Patientenorientierung im Krankenhaus.

Eben solche Kenntnisse kann die in Hennigsdorf geborene Brandenburgerin bestens gebrauchen, denn sie hat vor einigen Wochen die unmittelbare operative Geschäftsführerverantwortung für das Asklepios Fachklinikum Brandenburg übernommen.

Im Management-Team

Außerdem gehört sie wie Daniela Wolarz-Weigel und Volker Thesing seit Anfang 2018 zur Geschäftsführung der Asklepios Fachkliniken im Land Brandenburg. Ihre dritte Aufgabe: Als Mitgeschäftsführerin der Asklepios Klinik Service Potsdam GmbH entwickelt und managt sie ambulante und stationäre Gesundheitseinrichtungen ihres Unternehmens.

Einigen Brandenburgern könnte die Krankenhausmanagerin als Tochter des Linken-Stadtverordneten Matthias Pietschmann bekannt sein, den sie auch schon im Wahlkampf unterstützt hat. Noch mehr Bürger der Stadt dürften sich aber an die Frau mit den blonden Haaren erinnern, die in der Saison 2006/2007 ihre Havelkönigin war.

Im stadtbekannten blauen Königinnenkleid

Immerhin ein Jahr lang vertrat sie Brandenburg an der Havel im stadtbekannten blauen Königinnenkleid bei offiziellen Anlässen. „Durch die Funktion als Havelkönigin bin ich selbstbewusster geworden“, verriet Janina Pietschmann in einem MAZ-Interview einige Jahre später.

Seither ist viel passiert. Die begabte Studentin von einst hat zielstrebig an ihrer Karriere gearbeitet. Vielleicht hat dabei die sportliche Vergangenheit geholfen mit dem streng geregelten Leben als Leistungsschwimmerin.

Das Ziel ist klar: eine Führungsposition

Mit 16 Jahren steigt die Potsdamer Elitesportschülerin zwar aus dem Wasser. Aber bis zum Abitur geht sie als Triathletin weiterhin an ihre Grenzen mit Lektionen in den Fächern Disziplin und Ausdauer.

„Mein großes Ziel ist es, eine Führungsposition zu übernehmen”, bekennt Janina Pietschmann im Jahr 2011. In maximal fünf Jahren sollte es nach ihren Worten so weit sein. Der Plan geht auf.

Etwa 30 Bewerbungen schreibt sie. Mit ihrer Initiativbewerbung am Asklepios Fachklinikum landet sie einen Volltreffer.

Vom Fleck weg engagiert

Die Diplom-Betriebswirtin, die Ende der Achtzigerjahre mit ihrer Familie nach Brandenburg an der Havel gezogen war, wird im Sommer 2010 vom Fleck weg engagiert — einen Monat, bevor sie ihre Diplomarbeit an der Fachhochschule Brandenburg verteidigt.

Die Berufsanfängerin empfindet die Zusage wie einen Sechser im Lotto. Sie steigt als Qualitätsmanagementbeauftragte in das Krankenhausleben auf dem Görden ein und nimmt von 2012 bis 2014 am Asklepios Trainee Programm teil, um sich für höhere Aufgaben zu qualifizieren.

Anschließend arbeitet Janina Pietschmann als Klinikmanagerin in der Dachgesellschaft Asklepios Fachkliniken Brandenburg, die zuständig ist für alle drei Brandenburger Kliniken des Konzerns.

Operativ zuständig wird sie zunächst für die Psychiatrie in ihrer Heimatstadt und anschließend von August 2016 bis April 2017 für die Asklepios Fachkliniken Lübben und Teupitz.

Nächste Stufe auf der Karriereleiter

„Nach zwei Monaten Tätigkeit als Klinikmanagerin in Brandenburg an der Havel führte mich mein Weg von Juli bis Dezember 2017 zurück nach Lübben, wo ich wieder als Klinikmanagerin tätig war“, berichtet Janina Pietschmann.

Im Januar 2018 erklimmt sie die nächste Stufe auf der Karriereleiter und verstärkt seither das Geschäftsführerteam der Dachgesellschaft Asklepios Fachkliniken Brandenburg. Direkte Verantwortung im Alltag übernimmt sie bis Juni 2020 als Geschäftsführerin des Asklepios Fachklinikums Lübben.

Als die langjährige Brandenburger Verwaltungschefin Daniela Wolarz-Weigel im Juli 2020 die unmittelbare operative Geschäftsführerverantwortung für die Fachkliniken in Teupitz und Lübben übernimmt, schließt sich der Kreis für die einstige Havelkönigin.

Weniger Fahrtaufwand

Jener Thron ist längst Geschichte. Anfang Juli hat Janina Pietschmann auf dem Chefinnensessel in ihrer Heimatstadt Brandenburg an der Havel Platz genommen und leitet die Geschicke des mit mehr als 650 Betten größten psychiatrisch-neurologischen Krankenhauses im Land Brandenburg.

Auf diesen Posten hat sie offenbar gar nicht einmal zielstrebig hingearbeitet. Er hat sich eher ergeben.

„Mit dem Wechsel von Lübben nach Brandenburg an der Havel habe ich weniger Fahrtaufwand, währenddessen der Fahrtaufwand für Frau Wolarz-Weigel, die ihren Wohnsitz in Potsdam hat, in etwa unverändert bleibt“, erklärt Janina Pietschmann und fügt hinzu: „Andere Gründe gibt es für diesen Wechsel nicht.“

Von Jürgen Lauterbach