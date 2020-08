Brandenburg/H

Es geschieht nicht oft, dass eine Brandenburger Familie der MAZ und deren Lesern einen Film wärmstens ans Herz legt. Der Herzenswunsch von Tamara und Karl-Heinz Schreyer aus Hohenstücken ist es, dass möglichst viele Menschen „Leif in Concert – Vol. 2“ sehen mögen, der vor wenigen Wochen in die Kinos gekommen ist.

Wie ein Vermächtnis

Für die Eheleute aus Brandenburg/Havel ist dieser Film so etwas wie ein Vermächtnis ihres im Alter von 44 viel zu früh verstorbenen Sohnes Jörg Schreyer. Dabei ist der in keiner einzigen Szene von Christian Klandts „Leif in Concert — Vol. 2“ zu sehen, dieser Liebeserklärung an die Kneipen- und Clubszene dieser Welt.

Im Abspann des Films ist Jörg Schreyer kurz zu sehen. Quelle: Lischke & Klandt Filmproduktion

Jörg Schreyer war Editor, Cutter, Postproduzent – verantwortlich für den Filmschnitt. Derjenige, der das Rohmaterial der abdrehten Filmszenen in die Form gebracht hat, die ein Zuschauer am Ende genießen kann.

Leif in Concert: Drehtag mit Jule Böwe, Regisseur Christian Klandt (Mitte) und Bela B. (Die Ärzte). Quelle: Mike Auerbach / Lischke & Klandt Filmproduktion

„Das ist eine wahnsinnig komplexe und hoch anspruchsvolle Arbeit“, erklärt Christian Klandt. Ihn verbindet viel mit Jörg Schreyer. Für beide war der in Beeskow spielende Kinofilm „Weltstadt“ im Jahr 2008 eine Premiere. Für den einen als Langfilm-Regisseur, für den anderen als voll verantwortlicher Cutter.

Beide Männer wurden mit Preisen belohnt. Klandt bekam den New Berlin Film Award in der Kategorie „Film“, Schreyer für den „besten Schnitt“. Ihre Preise nahmen die Freunde im Museum for Modern Art ( Moma) in New York entgegen.

Kindheit und Jugend in Brandenburg

Der Könner hinter den Kulissen hat ein bewegtes, kurzes Leben gehabt, das in Leningrad begann, ihn aber schon nach einem Jahr mit seinen Eltern, einem Deutschen und einer Russin, nach Brandenburg/Havel führte. Dort ist er aufgewachsen und bis zum Abitur an der Wilhelm-Pieck-Oberschule zur Schule gegangen.

Bald danach wurde der junge Mann krank, ohne dass die Ärzte zunächst die Ursache fanden. Nach einigen unnötigen Eingriffen wurde festgestellt, dass Jörg Schreyer nicht Krebs hatte, sondern an einer Immunschwäche litt und regelmäßig lebenswichtige Medikamente bekommen musste.

Bei den Hausbesetzern der Klosterstraße 1

Der begabte Zeichner stürzte sich trotz der Krankheit ins volle Leben. Er wählte nicht den leichten oder geraden Weg, sondern wurde erst einmal Punk und holte sich als Brandenburger Hausbesetzer in der Klosterstraße Mitte der 90-er Jahre ein blutiges Auge von der Polizei ab.

Ein bisschen Punk ist Jörg Schreyer (links) noch auf diesem älteren Bild mit seiner Mutter Tamara und seinem Bruder Andrej. Quelle: Privat

Tamara Schreyer muss weinen, wenn sie im Fotoalbum für ihren Sohn die alten Bilder aus der Kindheit und aus der wilden Zeit anschaut. Die 68 Jahre alte Russisch-Dolmetscherin und ihr zwei Jahre älterer Ehemann fanden die Hausbesetzungen, die sich später in Potsdam und Berlin fortsetzten, nicht unbedingt gut.

Aber das Paar mochte die Freundes des Sohnes, die Punker, die sich riesig freuten, wenn die Eltern kamen und gutes Essen mit in die karge Stube brachten. Menschlich wurden Tamara und Karl-Heinz Schreyer nicht enttäuscht von diesen Hausbesetzern und Punks.

Leif in Concert – Vol. 2 Der Film „Leif in Concert – Vol. 2“ spielt ausschließlich in einer fiktiven Musikkneipe. Gedreht wurde das Kammerspiel im „Yorckschlösschen“ in Berlin-Kreuzberg, aber jeden Tag nur bis etwa 14.30 Uhr. Dann musste die Crew aufräumen, damit Wirt Olaf sein Lokal um 16 Uhr öffnen konnte. Der von viel Musik begleitete Film erzählt aus dem Mikrokosmos einer Jazzkneipe voller kauziger Typen. Im Zentrum steht Barfrau Lene, die den dänischen Musiker „Poorboy“ aus Kopenhagen für ein Konzert in Deutschland eingeladen hat. Am Tag des Auftritts kommen zahlreiche Freunde, Bekannte, Lieferanten und Musiker in der Bar vorbei. „Vol. 2“ im Filmtitel steht für Volume 2, zu deutsch: Teil 2. Einen ersten Teil gibt es aber (noch) gar nicht. Aber der soll kommen. Filmemacher Christian Klandt hat für alle Rollen eine Vorgeschichte erdacht. Genügend Stoff also für Teil 1. Voraussichtlich wird Leif in Concert im nächsten Jahr im Fernsehen ausgestrahlt.

Rund 25 Jahre liegt die Hausbesetzung der Klosterstraße 1 zurück, an der Jörg Schreyer maßgeblich beteiligt war. Die MAZ berichtete, wie Stadt das Haus am Ende räumen ließ. Quelle: MAZ

Denn viele von ihnen haben ihren Sohn bis zum Schluss im Krankenhaus besucht und sind auch gekommen, als er den Kampf gegen seine Immunkrankheit verloren hatte und im vergangenen Jahr in Hohenstücken zu Grabe getragen wurde.

Das Wohnzimmer der Schreyers war früher das Kinderzimmer von Jörg und seinem drei Jahre jüngeren Bruder Andrej. An der Wand erinnern drei große Kinoplakate. In der Mitte „Leif in Concert“. Die Auszeichnung, die das Werk beim Filmfest München als beste Produktion erhalten hat, erlebte der Künstler am Schneidetisch nicht mehr.

Christian Klandt weiß, was er Jörg zu verdanken hat. „Nur zusammen auf ihren jeweiligen Chefposten können Regisseur, Kameramann, Tonchef und Cutter etwas Gutes schaffen“, sagt der Filmemacher.

Jörg sei nicht nur beruflich sehr fokussiert und bei technischen Zaubereien versiert gewesen, sondern auch derjenige, der mit seinem frischen neutralen Blick auf die Szenen erkannt hat, was dramaturgisch am besten zusammen passt.

„Darin war Jörg meisterhaft“, berichtet Christian Klandt und fügt hinzu: „Sein Lieblingsspruch war: Ja, das kannste so machen, aber das sieht dann halt Scheiße aus.“

Eltern haben den Film schon viermal gesehen

Die Eltern sind dem Filmemacher dankbar für die Chance, die er ihrem Sohn gegeben hat. Sie lieben das Werk, für das er Geburtshilfe geleistet hat. „Wir haben „Leif in Concert“ schon viermal gesehen und können immer wieder lachen“, versichert Tamara Schreyer.

Dass Sohn Jörg sich in der nicht einfachen Filmbranche einen Namen gemacht hat, ist nicht von heute auf morgen passiert. Sein Studium an der Filmhochschule hatte die Krankheit vereitelt. Die Besetzerjahre waren eine Zeit der Suche und der Orientierung, zu der auch eine abgebrochene Lehre gehörte.

Doch Jörg wurde zielstrebiger. Seine Berufsausbildung zum Cutter schloss er ab und verdiente fortan sein Geld in diesem Beruf. „Am Anfang als Assistent hat er jeden Auftrag angenommen“, erzählt Mutter Tamara. Späte aber seien Produzenten auf ihn zugegangen.

Filmstudenten bedankten sich.

Die Eltern erfüllte es mit Stolz, als sie zum Lebensende ihres Sohnes am Krankenbett in der Charité standen und sich um sie herum lauter Studenten bei Jörg Schreyer bedankten. Weil er ihnen mit seinen Tipps und Tricks aus der Praxis mehr beigebracht habe als die Universität.

„Jörg hat sein Wissen gern weitergegeben“, sagt die Frau, die ihrem Sohn noch so viele feine Filme wie Leif in Concert gewünscht hätte.

Gutes Gespür für Menschen

„Ein Film mit Freunden“ steht im Untertitel. Jörg Schreyer war einer von ihnen – neben Bela B. von der Band die Ärzte, Luise Heyer, Jule Böwe, Tilo Brückner, Florian Bartholomäi, Gerichtsmediziner Dr. Mark Benecke und vielen anderen.

„Für uns war Jörg mehr als ein Freund“, sagt Christian Klandt. „Wahnsinnig ehrlich und direkt, politisch und charmant, mit einem guten Gespür für Menschen.“

