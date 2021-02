Brandenburg/Havel: Jugendlicher rastet in Wohngruppe aus und tritt Polizisten

Brandenburg/H

Ein 16 Jahre alter Jugendlicher hat am Sonntagmorgen in einer Wohngruppe in Brandenburg an der Havel für erhebliche Aufregung gesorgt. Er ist so sehr ausgerastet, dass die Betreuer die Polizei um Hilfe rufen mussten. Das teilte die Direktion West am Montag mit. Der Vorfall ereignete sich demnach gegen 2 Uhr in der Nacht.

„Offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln war der Teenager nicht mehr zu bändigen, schrie, scheinbar verwirrt, die Betreuer und das gesamte Haus zusammen“, berichtet Polizeisprecher Oliver Bergholz. Als die Beamten gekommen seien, habe der Jugendliche wild um sich geschlagen und einem der Polizisten mit einem Bein gegen ein Knie getreten. Dabei sei der Beamte leicht verletzt worden.

In Fachklinik eingewiesen

„Um weitere Angriffe abzuwehren, haben die Beamten den 16-Jährigen mit einfacher körperlicher Gewalt dann festgehalten“, erklärt Bergholz. Weil der Jugendliche sich heftig gewehrt habe, hätten die Beamten ihm Handschellen angelegt.

„Ein Notarzt erkannte den psychischen Ausnahmezustand und veranlasste eine zwangsweise Einweisung in eine Brandenburger Fachklinik“, berichtet Bergholz weiter. Der verletzte Beamte sei im Klinikum ambulant behandelt worden und habe dann seinen Dienst fortgesetzt.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf. Jetzt ermittelt die Kripo in dem Fall.

