Brandenburg/H

Ein Beamter der Polizeiinspektion Brandenburg an der Havel hat sehr gut aufgepasst an diesem Freitagmorgen in der Werner-Seelenbinder-Straße. Ihm fiel auf dem Weg zum Dienst gegen 5.25 Uhr ein kleiner Junge auf.

Der Vierjährige war dort in aller Herrgottsfrühe mit einem Tretroller unterwegs, aber kein Erziehungsberechtigter war in der Nähe.

Mit Kuscheltuch und Spielsachen

Wie sich später herausstellte, hatte sich das Kind selbstständig angezogen, ein Kuscheltuch und Spielsachen mitgenommen und war dann auf die Straße gegangen.

Der Junge nannte dem Polizisten seinen Vornamen und teilte mit, wo er wohnt. Von den angetroffenen Anwohnern kannte ihn jedoch niemand. Daher nahm der Polizist das Kind mit auf die Dienststelle, um seine Identität zu klären.

Babysitter haben nichts gemerkt

Die Beamten dort ermittelten die Anschrift des Jungen und ein Streifenwagen machte sich auf den Weg. In der Wohnung wurden zwei Babysitter im Alter von 16 und 17 Jahren angetroffen. Keiner von beiden hatte bemerkt, dass der Junge verschwunden war.

Die Polizei konnte die Mutter des Kindes telefonisch erreichen. Sie gab an, dass sie feiern war und die Babysitter auf ihr Kind aufpassen sollten.

Großmutter holt das Kind ab

Die Großmutter des Jungen eilte schließlich zur Polizei und konnte den kleinen Ausreißer unbeschadet in der Polizeiinspektion Brandenburg abholen, berichtet Peggy Wölk, Erste Polizeihauptkommissarin und Leiterin des Führungs- und Revierdienstes.

Während der Zeit in der Polizeiwache hatte der Vierjährige keine Langeweile, denn „er wurde von den Kollegen beherzt betreut und bespielt“, versichert Peggy Wölk.

Der Ausflug des Jungen wird trotz allem ein Nachspiel haben. Die Polizei hat das Jugendamt von der Sache informiert. Nun wird geprüft, ob eine Kindeswohlgefährdung oder eine Vernachlässigung der Fürsorge- und Aufsichtspflicht vorliegt.

Von Jürgen Lauterbach