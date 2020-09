Brandenburg/H

Auf ihrem Weg zur Schule ist eine Brandenburger Schülerin am Montag von einem Unbekannten offenbar sexuell belästigt worden. Das bestätigt die Polizeidirektion Brandenburg-West.

Die Polizei wurde am Montagmorgen in die Berufsorientierte Schule Kirchmöser gerufen. Dort schilderte die sehr aufgelöste Schülerin den Beamten das Geschehen. Die Kriminalisten konnten das Mädchen aus gesundheitlichen Gründen noch nicht befragen.

Brandenburger Kennzeichen

Polizeisprecher Heiko Schmidt gibt den aktuellen Stand wieder, der sich aus der ersten Schilderung der minderjährigen Schülerin ergibt. Danach war sie am Montag um 8.40 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg entlang der B 1 von Brandenburg nach Plaue unterwegs.

In Höhe der Haltestelle Plauer Hof/Hof Briester Weg ist nach ihren Angaben ein Mercedes-Transporter, langsam an ihr vorbeigefahren. Der Fahrer soll nach ihr gepfiffen und sie zunächst im Vorbeifahren angesprochen haben.

Nach ihren Angaben hat der weiße Mercedes-Sprinter ein amtliches Kennzeichen der Stadt Brandenburg. Das Mädchen fuhr weiter in Richtung Plaue, ohne zu reagieren.

Der Fremde will küssen

Am Abzweig der alten Plauer Brücke, im Bereich der Zufahrt zu dieser Brücke, soll der Fahrer des Sprinters angehalten haben und die Schülerin nach ihrem Namen gefragt haben. Er habe Bewegungen gemacht, als wollte er sie küssen.

Nach weiteren MAZ-Informationen soll es auch Körperkontakt gegeben haben. Die Schülerin berichtet, dass sie den Mann wegstoßen und sich dann von dem Ort und dem Fremden entfernt habe.

Psychisch angeschlagen

In ihrer Schule vertraute sich das Mädchen einer Mitarbeiterin an, die die Polizei informierte. Das Mädchen war körperlich unverletzt, jedoch wurde sie aufgrund ihres psychischen Zustandes von den Eltern aus der Schule abgeholt.

Sobald es ihr Gesundheitszustand zulässt, wird sie nochmals von Kriminalisten befragt. Sie beschreibt den Mann als 20 bis 25 Jahre alt. Er trug nach ihrer Beschreibung kurze, schwarze Haare und einen Oberlippenbart.

Braungebrannt

Er habe gebrochen Deutsch mit Akzent gesprochen, erklärt sie. Während des Vorfalls soll er ein blaues Oberteil und eine lange schwarze Hose getragen haben. Das mutmaßliche Opfer beschreibt ihn als „braungebrannt“.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem beschriebenen Mann und dem Fahrzeug blieb laut Polizei erfolglos.

Die Schule in Kirchmöser ist alarmiert und wird ihre Schüler nun verstärkt darüber belehren, wie sie sich in einer solchen Situation verhalten können.

Sexueller Übergriff am Sonntag

Erst am Montag hatte die Polizei über einen Übergriff auf eine Schülerin am Sonntagnachmittag. Nach ihren Erkenntnissen hat ein 69 Jahre alter betrunkener Mann in Hohenstücken womöglich ein zwölf Jahre altes Kind sexuell missbraucht.

Beide Vorfälle stehen soweit ersichtlich in keinem Zusammenhang.

Von Jürgen Lauterbach