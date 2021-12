Brandenburg/H

Wer ein Gericht vor Augen hat, sieht meist dicke Stapel Verfahrensakten voller Schriftsätze. Diesen Anblick wird es in absehbarer Zeit seltener und irgendwann vermutlich gar nicht mehr geben. „Die Akten werden im Laufe der kommenden Jahre eingescannt und digitalisiert“, berichtet Amtsrichterin Katrin Ryl.

Die Amtsrichterin, die seit zwanzig Jahren in Brandenburg an der Havel lebt, ist seit wenigen Wochen neugewählte Vorsitzende des Deutschen Richterbundes im Land Brandenburg. Sie ist Nachfolgerin von Claudia Cerreto.

Katrin Ryl und der siebenköpfige Vorstand vertreten die Interessen von 275 Richterinnen und Richtern sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälten im Land.

Zivilverfahren online

Zu diesen Interessen gehört es, den Übergang von der Papier- zur elektronischen Akte möglichst reibungsarm zu gestalten. Nicht einfach, wenn altgediente Juristen ihre vertraute Arbeitsweise grundlegend umstellen sollen – bis hin zu Online-Verhandlungen in Zivilsachen.

Begonnen hat der Prozess der Digitalisierung 2018 in Zivilkammern des Landgerichts Frankfurt an der Oder. Inzwischen sind die Amtsgerichte in Brandenburg an der Havel und Straußberg in die Pilotphase gegangen. Das Familiengericht macht den Anfang, von 2022 an geht es mit anderen Zivilverfahren weiter.

Die Gerichts-Wachtmeister übernehmen das Scannen, die Richter nehmen künftig ihre Laptops mit in die Verhandlungen. „Na klar gibt es auch Vorbehalte“, räumt die Richterbund-Chefin ein.

Seit 20 Jahren Richterin

Katrin Ryl ist im Erzgebirge aufgewachsen und hat in Leipzig studiert. Mit Ausnahme von Schöffen- und Jugendschöffensachen hat die Amtsrichterin aus Leidenschaft in zwanzig Jahren so ziemlich alles gemacht, was der Beruf mit sich bringen kann.

Zivil- und Strafverfahren an Amtsgerichten, am Landgericht Potsdam und am Oberlandesgericht in Brandenburg an der Havel gehören ebenso dazu wie die Führungsaufsicht entlassener Strafgefangener, Adoptionsangelegenheiten und vieles mehr.

Katrin Ryl ist ständige Vertreterin von Amtsgerichtsdirektorin Adelheid van Lessen und hat das Traineeprogramm im Justizministerium durchlaufen, das für einen Aufstieg zur Behördenleiterin gefordert wird.

Größter Interessensverband Rund 25.000 Richter und Staatsanwälte sind in Deutschland tätig. Die Mitgliedschaft im Deutschen Richterbund ist freiwillig. Der mehr als 100 Jahre alte Richterbund ist der größte Interessensverband der deutschen Richter und Staatsanwälte mit mehr als 17.000 Mitgliedern. Im Brandenburger Landesverband sind 275 Richter und Staatsanwälte organisiert. Der Frauenanteil ist nach Angaben der Vorsitzenden hoch, auch bei der Zahl der Absolventen mit zweitem juristischem Staatsexamen. Wer den Richterberuf ergreifen möchte, benötigt ein Prädikatsexamen mit der Note „voll befriedigend“ oder besser. „Voll befriedigend“ ist deutlich höherwertiger als die entsprechende Schulnote. Das 2. Staatsexamen zählt doppelt.

Das Programm, das sich die Brandenburger Juristin in ihrem Ehrenamt an der Spitze des Richterbundes aufgebürdet hat, ist üppig. Ähnlich wichtig wie die Digitalisierung ist der anstehende Generationswechsel in der Brandenburger Justiz.

„Wir müssen den Wissenstransfer auf die nachwachsende Richtergeneration organisieren“, erklärt die Vorsitzende.

Richter für die Provinz

Hinzu kommt die „Stärkung der Fläche“. Wie begeistert man qualifizierte Richter für die Provinz zwischen Senftenberg und Perleberg? „Die Beantwortung dieser Nachwuchsfrage ist essenziell für die Zukunft der Justiz im Land“, betont Katrin Ryl.

Antworten zu solchen Fragen gibt es womöglich auch die von der Politik angestoßene „Zukunftskonferenz Justiz“. Der Richterbund ist an allen fünf Arbeitsgruppen beteiligt, in denen es um Frage wie die Personalgewinnung, die Zukunft des mittleren Dienstes und Fragen der Durchlässigkeit in der juristischen Laufbahn geht.

Katrin Ryl, Mittvierzigerin und Mutter erwachsener Zwillinge und einer noch minderjährigen Tochter, wird die Arbeitsgruppe „Familie und Karriere“ leiten.

Die Aufgaben im Richterbund-Ehrenamt sind auch sonst vielfältig. Dauerbrenner-Themen wie Arbeitsbedingungen, Besoldung und Personalausstattung von Gerichten und Staatsanwaltschaften gehören dazu.

Ansprechpartner in Gesetzgebungsverfahren

Der Richterbund ist zudem Ansprechpartner in Gesetzgebungsverfahren auf Bundes- und auf Landesebene, zum Beispiel im Familienrecht. Die Arbeit im ehrenamtlichen Vorstand wird verteilt auf mehrere Schultern – vorrangig auf die der anderen Vorstandsmitglieder. Zwei Stellvertreter hat Katrin Ryl. Auch sie sind für zwei Jahre gewählt.

Oberstaatsanwalt Cyrill Klement aus Neuruppin, der aktuell die Mordanklage gegen den 101 Jahre alten mutmaßlichen KZ-Wachmann Josef S. aus Brandenburg an der Havel vertritt, steht der Brandenburger Amtsrichterin ebenso zur Seite wie Eike Bartsch, die aktuelle Direktorin des Amtsgerichts Königs Wusterhausen.

Von Jürgen Lauterbach