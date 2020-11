Brandenburg/Havel: Keine Corona-Infektion im Turnerheim

Brandenburg/H

Im Zusammenhang mit der Berichterstattung zum Corona-Geschehen in Brandenburg an der Havel ist es zu einem Missverständnis gekommen. Daher hier die Klarstellung: Das Turnerheim, also das Vereinslokal des SV empor Brandenburg auf der Eigenen Scholle, war zu keinem Zeitpunkt ein Infektionsherd des Erregers. Zu Recht weist Vorstandsmitglied Kirsten Grundmann auf diesen Umstand hin.

Rathaussprecher Jan Penkawa bestätigt unter Berufung auf das städtische Gesundheitsamt: Die private Feier, während der sich das Coronavirus ausgebreitet hat, habe keineswegs in dem Vereinslokal stattgefunden. Vielmehr war eine Feier, die an einer nicht weit entfernten Privatadresse in der Straße Am Turnerheim stieg, der Ausgangspunkt des Infektionsgeschehens.

Verwechslung in der Kommunikation

In der internen Kommunikation sei fälschlicherweise aus der Adresse Am Turnerheim die Ortsbezeichnung „im Turnerheim“ geworden. Die Stadtverwaltung bittet, dieses Versehen zu entschuldigen.

Die Verwechslung ist auch deshalb etwas misslich, weil an dem fraglichen Wochenendtag vor gut zwei Wochen tatsächlich auch eine Feier im Turnerheim stattgefunden hat. Bei diesem Fest wurden aber ganz offenkundig alle geltenden Regeln zu Corona eingehalten, sodass kein Gast dieses Festes positiv war oder infiziert wurde.

Inzwischen ist die Quarantäne für die Menschen, die Mitte Oktober an dem Fest „Am Turnerheim“ teilgenommen hatten, längst aufgehoben. Die von dort ausgehende Gefahr gilt als längst gebannt.

Von Jürgen Lauterbach