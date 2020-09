Brandenburg/H

Die Fälle häufen sich. In Hennigsdorf, Velten und in König Wusterhausen sind die ungewöhnlichen Verkehrsschilder schon aufgefallen. Dort haben Unbekannte die Null im Tempo-30- oder Tempo-50-Schild mit einem aufgeklebten Balken zum Q gemacht.

Hinter dieser Q-Variante steht möglicherweise das Symbol einer gefährlichen Bewegung von Verschwörungstheoretikern, die ihren Ursprung in den USA hat. Die Anhänger – ihre Zahl wächst durch das Internet in Zeiten der Corona-Pandemie – glauben an ein weltweites Netzwerk aus pädophilen Politikern, Bankern oder Hollywoodstars.

Q-freie Stadt Brandenburg

Die gute Nachricht: Die Straßen in Brandenburg an der Havel und Umgebung sind bisher im Gegensatz zu Hennigsdorf und Velten verschont geblieben. Den Brandenburgern macht noch niemand ein Q für eine Null vor. Null Fälle, keine Q-Invasion auf deutsche Wertarbeitsstraßenschildern.

„In der Stadt Brandenburg an der Havel wurde bisher weder von den Mitarbeitern des Bauhofes, noch von denen des Ordnungsamtes diese Art von veränderten Verkehrszeichen festgestellt“, teilt Michael Scharf mit, der den Fachbereich Ordnung und Sicherheit in der Stadtverwaltung leitet.

Sollte sich doch noch jemand an den Brandenburger Schildern vergreifen, dürfte er nicht lange Freude daran haben. Denn die Stadtverwaltung hat einen Vertrag mit einer Reinigungsfirma.

Reinigungsfirma stünde bereit

Werden Verkehrszeichen oder andere Objekte, die sich im Eigentum der Stadt Brandenburg an der Havel befinden, mit Aufklebern oder Farbschmierereien verändert, dann dokumentieren und entfernen die Firmenmitarbeiter diese Verunstaltungen. Die Ordnungsbehörde erstattet zusätzlich Anzeige bei der Polizei.

Bei der Polizei im Einzugsgebiet der Direktion West sei die geschilderte Q-Beklebung noch nicht als Straftat angezeigt worden, berichtet Heiko Schmidt, Erster Polizeihauptkommissar und Leiter der Pressestelle. Eine Straftat könnte schon bei Überkleben und erst recht bei Beschädigungen vorliegen.

Keine Gewissheit beim Q

Welche Zielrichtung diese Veränderung hat oder für wen dieses Q steht, lässt sich laut Schmidt ebenso wenig mit Gewissheit sagen wie die Frage, wer der Verursacher sein könnte.

Weder Polizei noch Ordnungsamt bestätigen also einen Zusammenhang des Q zu Verschwörungstheoretikern oder Reichsbürgern. Der Zusammenhang könnte aber nahe liegen, weil zum Beispiel der Amokläufer Tobias R., der im Februar zehn Menschen in Hanau ermordete, vor der Tat in einem Video den Kern der „QAnon“-Verschwörungstheorie wiedergegeben hatte.

Auch in den USA haben deren Anhänger bereits mehrere teilweise gewalttätige Straftaten begangen.

Formulierungen der Reichsbürger

Reichsbürger haben sich als solche bisher nicht in der Brandenburger Stadtverwaltung vorgestellt. Fachbereichsleiter Scharf berichtet aber von Formulierungen in Widersprüchen oder Anträgen, die auf die Einstellung von sogenannten Reichsbürgern hindeuten.

Das sind nach seinen Angaben aber nur vereinzelt auftretende Fälle. Als Beispiele solcher Formulierungen nennt er: „Die BRD ist kein Staat.“ Oder: „In einem Nichtstaat gibt es keine Beamten.“ Oder: „Jede schriftliche Verwarnung ist illegal.“

Die Polizeidirektion West tauscht sich regelmäßig mit dem Verfassungsschutz und dem Landeskriminalamt ( LKA) über die als sogenannte Reichsbürger und Selbstverwalter eingestuften Personen aus.

Kommunen unterstützen die Polizei

Die Einstufung übernimmt der Brandenburger Verfassungsschutz. Straftaten mit Reichsbürgerbezug registriert das LKA Brandenburg.

Die Kommunen und andere Behörden übermitteln der Polizei Informationen über Personen, wenn diese Institutionen den Verdacht einer strafbaren Handlung haben, erklärt Heiko Schmidt. Auch der gute Kontakt der Revierpolizisten zu ihren lokalen Institutionen und Einwohnern spiele eine wichtige Rolle.

Von Jürgen Lauterbach