Brandenburg/H

Gleich zwischen Norwegen und Chile liegt die Tierinsel. Ein kleiner Erdhügel, auf dem neben Blumen und bunt bemalten Steinen auch eine große Froschfigur thront. Zu seinen Füßen sitzt ein Hase. Die Insel haben die Geschwister Hannah und Matteo gebaut. Fast täglich kommen sie zu der kleinen Brachfläche Am Turnerheim in der Eigenen Scholle, um zusammen mit Kindern aus der Nachbarschaft zu gärtnern.

Die Idee zu dem Garten-Projekt kam Christopher Willer im Dezember letzten Jahres. Er beobachtete, wie die Kinder in der Nachbarschaft immer mehr Müll auf der Brachfläche verteilten und aus Langeweile Klingelstreiche bei den Nachbarn spielten. „Den Kindern war langweilig. Die Schulen waren zu und die Vereine auch“, erinnert er sich. Christopher Willer fing an mit ein paar Nachbarskindern einen Unterschlupf aus Holz, Zweigen und Erde zu bauen. Die Kinder hatten Spaß daran und bauten immer weiter. Mittlerweile hält der Unterschlupf auch starken Regen aus und lässt sich mit einer Holztür verschließen.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die ersten Insekten sind schon im Garten eingezogen

Christopher Willer ist eigentlich Yogalehrer. Aber seitdem sein Yogastudio schließen musste, sind auch seine Tage immer länger geworden. Er wollte etwas Sinnvolles für die Kinder in der Scholle tun. „Mittlerweile sehe ich mich fast als pädagogischen Gärtner“, sagt Willer, der sich schon seit längerem mit Survival-Techniken in der Natur beschäftigt. Mit dem Garten-Projekt möchte er den Kindern spielerisch die Natur näher bringen und gleichzeitig mehr Tiere anlocken.

Hannah hat erst vor kurzem einen Schmetterling auf dem Gelände gesichtet, und Julian hat gerade beim Graben eine Biene gefunden. Gemeinsam mit Christopher Willer setzt er sie behutsam ins hölzerne Bienenhotel. „Schau mal, hier werden die Bienen irgendwann ihre Waben bauen“, sagt Willer und zeigt auf die runten Öffnungen. Julian nickt und läuft zurück zu seiner Insel. Fast 30 solcher Inseln sind vor dem Unterschlupf entstanden. „Nachdem wir die Höhle fertig gebaut haben, wollten die Kinder weitermachen. Aber jeder wolle etwas Eigenes haben, da kam uns die Idee kleine Inseln zu bauen“, erzählt Willer.

Zur Galerie Fast 30 grüne Inseln sind hier mittlerweile entstanden.

Seit 20 Jahren liegt die Fläche brach

Jede Insel hat einen Namen. Es gibt die Osterinsel, die Tennis-Insel, die Muschel-Insel und die Vulkan-Insel. Moos, Stiefmütterchen, Figuren und Flaggen zieren die kleinen Erdhügel. Sie sind alle mit einem Namensschild versehen. Mittlerweile schlängelt sich ein kleiner Weg durch die Inselanlage, es gibt sogar eine Bank für Besucher. Die Bank wurde vom Verein Kleiderursel in Hohenstücken gespendet und ist vor allem bei Großeltern beliebt. „Es kommen mittlerweile auch ältere Menschen vorbei, die hier um die Ecke wohnen und schauen den Kindern beim Gärtnern zu. Oder sie bringen Blumen vorbei“, sagt Willer.

Die Brachfläche liegt mitten im Wohngebiet. Seit mehr als 20 Jahren wurde hier nichts gemacht. Der Eigentümer wohnt in Berlin, weiß Willer. Er und die Kinder haben ihn über das Projekt informiert und um Erlaubnis gefragt, aber bisher sei nichts zurückgekommen. „Aber was soll er schon dagegen haben? Der findet unseren Garten bestimmt auch richtig schön“, sagt Hannah. Sie hofft, dass der Garten noch lange bestehen bleibt und nicht etwa ein Haus auf der Fläche gebaut wird. Aber solange niemand etwas dagegen hat, wird weiter gebuddelt. Bald will Willer Brombeeren pflanzen, damit die Kinder im Sommer etwas zum Naschen haben.

Zu Ostern soll der Garten noch bunter werden

Christopher Willer, der von allen Kindern „Chris“ genannt wird, hat fast 900 Euro in den Garten gesteckt. Er hat Pflanzen, Schaufeln und Holz besorgt. Einen Großteil davon konnte er durch Spenden von Eltern und Unterstützern wieder reinbekommen. Am Eingang des Gartens hat er eine kleine Spendenbox aufgebaut. Aber auch Sachspenden sind immer willkommen, sagt Willer.

Zu Ostern wünscht er sich, dass der kleine Park noch bunter wird. Unter dem Motto „Brandenburg blüht auf“ sollen Eltern, Großeltern und Kinder vorbeikommen und eine Blume einpflanzen. Alles was sie benötigen, sei eine Blume, eine Wasserflasche und eine kleine Schippe. Aber auch selbstbemalte Steine können vor Ostern im Garten versteckt werden. „Dann können die Kinder sie an Ostern suchen und bewundern“, sagt Willer. Der Garten hat immer offen, jeder kann zu seiner Wunschzeit vorbeikommen.

Lesen Sie auch 1200 neue Bäume für Brandenburg an der Havel: So forstet die Bürgerinitiative aus Göttin auf

„Wir Kinder haben hier das Kommando“

Hannah und Matteo sind fast jeden Tag hier, um im Garten zu arbeiten und die Blumen zu gießen. Sie wohnen gleich um die Ecke. „Ich bin froh, dass wir den Garten haben. Wegen Corona kann man ja sonst nichts machen“, sagt Hannah. Die 12-Jährige hat durch den Garten sogar alte Freunde wieder getroffen, mit denen sie früher in den Kindergarten gegangen ist. Ihr Bruder Matteo hat bereits mehrere Inseln gebaut. Neben der Tierinsel, ist die England-Insel sein zweites Werk. Der Achtjährige ist selbst in England geboren. Er mag an dem Garten-Projekt am meisten, dass er und die anderen Kinder selbst entscheiden können, was sie pflanzen oder bauen wollen. „Eigentlich haben wir Kinder hier das Kommando“, sagt er.

Von Lena Köpsell