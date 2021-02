Brandenburg/H

Tief erschüttert hat der tragische Tod des Pfarrer-Ehepaares Mechthild und Christian Löhr Anfang Februar nicht nur die St. Gotthardt- und Christuskirchengemeinde in der Altstadt von Brandenburg an der Havel, sondern auch viele weitere Einwohner der Havelstadt. Damit Gemeindemitglieder, Freunde, Bekannte und auch andere Brandenburgerinnen und Brandenburger, ihre Anteilnahme ausdrücken können, hat der Gemeindekirchenrat nun ein Kondolenzbuch in der St.Gotthardtkirche ausgelegt.

Seit Sonntag liegt in der St.Gotthardtkirche ein Kondolenzbuch zum Gedenken an das Pfarrer-Ehepaar Mechthild und Christian Löhr aus. Quelle: Rüdiger Böhme

„Unser Gottesdienst am vergangenen Sonntag war von großer Betroffenheit geprägt, das brachte uns gemeinsam auf die Idee, die Möglichkeit der Kondolenz hier in der Kirche zu schaffen,“ so Gemeindepfarrer Philipp Mosch. Ein zweiter Grund betrifft die momentane Situation im Umgang mit der Coronapandemie. Da bekanntlich keine Möglichkeiten bestehen, sich zu treffen, um gemeinsam zu gedenken oder zu trauern, sollte damit ein Ort geschaffen werden, wo die Menschen eben diesem nachgehen können.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Möglichkeit, sich in das Kondolenzbuch einzutragen, besteht täglich zu den Öffnungszeiten der Gotthardtkirche von 12.30 bis 14 Uhr. Erste Einträge gibt es bereits, die von der Unterschrift bis zur großen Dankbarkeit für das Wirken des Ehepaars reichen. Dabei sei es jedem selbst überlassen, wie er sich ausdrücken möchte, wie Pfarrer Mosch informierte.

Von Rüdiger Böhme