Brandenburg/Havel: Krachmacher gibt auch bei der Polizei keine Ruhe

Brandenburg/H

In der Haydnstraße hat ein 30 Jahre alter Mieter am Sonntag kurz nach Mitternacht zu viel Krach gemacht. Die Nachbarn in einem Mehrfamilienhaus auf dem Görden fühlten sich erheblich gestört und riefen die Polizei.

Die Beamten kamen wenig später und mahnten den Mann zur Ruhe. Doch der 30-Jährige konnte sich gar nicht beruhigen und wurde noch aggressiver.

Nach vorliegenden Erkenntnissen griff er einen Polizeibeamten an, indem er ihn mit einem Kopfstoß treffen wollte. Zudem bedrohte und beleidigte er die eingesetzten Beamten, berichtet die Polizeiinspektion.

Aus diesen Gründen nahmen die Polizisten den Unruhestifter in Gewahrsam. Der Mann verbrachte die restliche Nacht in der Zelle. Zudem folgten Strafanzeigen wegen Beleidigung, Bedrohung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

Von MAZ