Brandenburg/H

Die Fouqué-Bibliothek und das Caritas-Freiwilligenzentrum starten im September ein neues Angebot unter dem Motto „Das kulturelle Viertel“. Jeden Mittwoch von 15 bis 16 Uhr lesen Freiwillige dabei am Telefon etwas vor, erzählen oder machen Musik. Im Anschluss kann, wenn noch Zeit bleibt, über das Gehörte gesprochen werden.

Persönliches Erlebnis für die Zuhörer

Das Projekt richtet sich an Menschen, die in ihrem Alltag gerne ein Stück Kultur genießen möchten. Im Speziellen werde dabei an die gedacht, die sich zu Hause einsam fühlen, keine Ansprechpartner mehr haben oder nicht mehr mobil sind, so Karin Warnken, Projektleiterin und Bibliothekarin. Warnken, die auch selbst vorlesen wird, erklärt die Idee hinter dem Angebot: „ Es ist ein ganz persönliches Erlebnis, denn die Zuhörenden haben eine Viertelstunde jemanden, der nur für sie da ist. Außerdem sind Menschen, die nicht mehr mobil sind und kaum Außenkontakte haben, immer über das Telefon erreichbar.“ Wer gerne als Zuhörer am „kulturellen Viertel“ teilnehmen möchte, kann sich mit der Nummer 0172/63 72 538 in das Programm einwählen.

Vielseitige Gestaltung durch die Freiwilligen

Je nach Ideen der Freiwilligen kann das Programm ganz unterschiedlich gestaltet werden. Eine Geschichte vorlesen oder erzählen, frei Musik machen, singen und zum Mitsingen animieren – vieles ist möglich. So werden zum Beispiel zum Start am 15. September Schwänke und humorvolle Brandenburger Sagen erzählt. Interessierte, die sich zutrauen, eine Viertelstunde zu gestalten und anschließend darüber zu plaudern, können sich im Freiwilligenzentrum Brandenburg unter 03381/20 99 334 melden.

Beim Online-Event KulturMacht Potsdam wurde das Programm bereits einmalig erprobt. Nun wurde die Idee jedoch von der Fouqué- Bibliothek und dem Freiwilligenzentrum weiterentwickelt und zu einem regelmäßigen Angebot ausgebaut. Zunächst sei „ Das kulturelle Viertel“ für vier Personen pro Mittwoch ausgelegt, telefoniert werde im Viertelstundentakt. Sollte es großes Interesse geben, würden mehrere Verbindungen geschaltet werden.

Von Flor Janke