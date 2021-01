Brandenburg/Havel: Kurve geschnitten und wartenden Radler umgefahren

Brandenburg/H

Eine 69 Jahre alte Autofahrerin hat am Montagnachmittag in der Gördenallee in Brandenburg an der Havel einen Radler umgefahren. Der Mann wurde verletzt und von Sanitätern ins Krankenhaus gebracht. Die Frau blieb unversehrt. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Der Unfall ereignete sich demnach um 14.20 Uhr an der Kreuzung Gördenallee/Dahlienweg. Der 70-jährige Radler hatte an der Gördenallee gestanden und gewartet, dass die Frau mit ihrem Wagen in den Dahlienweg abbiegt. Er wollte die Gördenallee überqueren und weiter in die Mozartstraße fahren. Doch die Mercedesfahrerin übersah den Mann ganz offensichtlich, schnitt die Einmündung und riss den Radler um.

Radler bleibt verletzt liegen

„Dieser kam dadurch zu Fall und blieb dort verletzt liegen“, berichtet Polizeisprecher Oliver Bergholz von der Direktion West in Brandenburg an der Havel. „Rettungskräfte kümmerten sich kurz darauf um den verletzten Herrn und brachten ihn für weiterer Untersuchungen in ein umliegendes Krankenhaus“, so Bergholz weiter.

Die Polizei nahm den Unfall auf und ermittelt nun zum genauen Hergang. Laut Bergholz entstand bei dem Zusammenstoß ein Sachschaden von rund 200 Euro.

Von MAZ