In aller Stille unternimmt Theatergeschäftsführerin Christine Flieger den Versuch, Teile des Brandenburger Theaters in Kurzarbeit zu schicken. Ohne Wissen der Dirigenten Gülke und Tardy soll einzig das 51 Personen starke Ensemble bis maximal 31. Dezember in Kurzarbeit geschickt werden. Für die Technik und die Theaterverwaltung gilt das nicht. Die hätten genug Arbeit, sagt die Geschäftsführerin.