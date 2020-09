Brandenburg/H

Die amtlich erfasste Arbeitslosigkeit ist im Monat August erstmals wieder gesunken und liegt in Brandenburg an der Havel in etwa auf dem Augustniveau des Vorjahres.

Mit 8,3 Prozent gibt die Brandenburger Arbeitsagenturleiterin Petra Kaden die Arbeitslosenquote für die Stadt an. Vor einem Monat wurde eine Quote von 8,5 Prozent gemeldet, vor einem Jahr waren es 8,2 Prozent.

Rund 3100 Brandenburger sind in diesem August als arbeitslos registriert, 70 weniger als noch im Juli.

Besser als im Bundesgebiet

Petra Kaden bezeichnet die Entwicklung in der Stadt Brandenburg als „deutlich besser als im übrigen Bundesgebiet und sogar besser als in anderen Kreisen und kreisfreien Städten im Land Brandenburg“. Der saisonal bedingte Negativtrend der Vormonate wurde aus ihrer Sicht gestoppt.

„Deutlich mehr Menschen konnten sich im aktuellen Monat aus der Arbeitslosigkeit abmelden“, versichert die Agenturleiterin. Von den 257 nicht mehr arbeitslosen Frauen und Männern fanden ihr zufolge 124 eine Beschäftigung. 74 Menschen nahmen eine Ausbildung auf oder habe eine Qualifizierungsmaßnahme aufgenommen.

Qualifizierungschancen in Kurzarbeit

Petra Kaden weist auf die Beschäftigtenförderung während der Kurzarbeit hin, die Qualifizierungschancen für Unternehmen und Arbeitnehmer biete.

Die regionale Nachfrage nach Arbeits- und Fachkräften bezeichnet Kaden als nach wie vor konstant. Besonders in der Pflege, auf dem Bau und im Einzelhandel würden weiterhin geeignete Fachkräften gesucht.

Dagegen ist die Nachfrage nach Arbeitskräften im Hotel- und Gaststättenbereich und in der Touristikbranche wegen der coronabedingten Kontaktbeschränkungen und Regelungen ungünstig.

Keine neue Kurzarbeit angemeldet

Im Monat August verzeichnet die Arbeitsagentur keine neuen Anzeigen von Kurzarbeit. Wie verbreitet Kurzarbeit im Raum Potsdam und Brandenburg an der Havel ist, lässt sich jeweils nur im Abstand von fünf Monaten für ein größeres Gebiet sagen.

Die Arbeitsagentur meldet, dass in diesem April 4150 Unternehmen in Potsdam, Brandenburg an der Havel, Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming Kurzarbeitergeld bezogen haben. Betroffen seien in jenem April 30 742 Beschäftigte gewesen.

Der April gilt als der Monat mit den meisten Anmeldungen von coronabedingter Kurzarbeit. Im März davor waren in den beiden kreisfreien Städten und den beiden Kreisen 14 718 Beschäftigte in 2300 Unternehmen in Kurzarbeit gewesen.

Arbeitslose Ausländer in der Stadt

Die Zahl der arbeitslosen ausländischen Frauen und Männern ist in der Stadt im Vergleich zu Juli geringfügig auf 522 Personen gesunken. Das sind allerdings 81 mehr im Vergleich zum August vor einem Jahr.

Weiter gesunken ist die Zahl der Bedarfsgemeinschaften, also der Haushalte in der Stadt, die Hartz-IV-Leistungen beziehen.

Das Jobcenter in Brandenburg Havel zählt aktuell rund 4700 Bedarfsgemeinschaften in der Stadt, etwa 200 weniger als vor einem Jahr.

Von Jürgen Lauterbach