Am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr war ein Mann in einem Supermarkt in der Willi-Sänger-Straße auf Diebestour. Er betrat das Geschäft zudem ohne den vorgeschriebenen Mundschutz. Einer Zeugin fiel der Unbekannte auf, als er eine Flasche Alkohol in seinem Rucksack verstaute.

Die aufmerksame Kundin verständigte daraufhin die Marktleiterin. Als diese den Mann ansprach, reagierte er aggressiv und schubst die Frau zur Seite. Sie setzte sich daraufhin mit Pfefferspray zur Wehr. Dem Mann gelang dennoch die Flucht aus dem Supermarkt.

Auf der Suche nach Zeugen

Auch die alarmierten Polizeibeamten konnten den Täter in der unmittelbar eingeleiteten Fahndung nicht fassen. Eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls wurde aufgenommen. Die Polizei fragt nun nach sachdienlichen Hinweisen zur Identität des Täters. Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 35 Jahre alt, ungefähr 1,90 Meter groß und von kräftiger Statur, Schnurrbart und dunkle Haare. Er trug einen dunklen Pullover mit gelben Streifen und hatte einen schwarzen Rucksack dabei.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Brandenburg unter 0331/5600 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle des Landes Brandenburg zu melden. Alternativ kann auch das Hinweisformular auf dem Internetauftritt der Polizei Brandenburg unter polbb.eu/hinweis genutzt werden.

