Brandenburg/Havel: Lagerraum am Marienberg aufgebrochen

Brandenburg/H

Am Montagmorgen wurde die Polizei zur Freilichtbühne auf dem Marienberg gerufen. Dort sind bisher noch unbekannte Täter irgendwann zwischen Freitagabend und der Entdeckung der Tat am Montag gegen 8 Uhr in einen Lagerraum eingestiegen. Das teilte Marko Lange, Sprecher der Polizeiinspektion in Brandenburg an der Havel am Dienstag mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei haben die Einbrecher eine Fensterscheibe zerschlagen und sich so Zugang zu dem Abstellraum verschafft. Ihre Beute war ein Baustellenstrahler. Die Beamten konnten Spuren am Tatort sichern und nahmen eine Strafanzeige wegen besonders schweren Diebstahls auf. Die weiteren Ermittlungen zu dem Fall übernimmt nun die Kriminalpolizei.

Von MAZ