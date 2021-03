Brandenburg/H

Die Zeichen im Pflegeheim Am Mariengrund stehen auf Veränderung. Nach den vom Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) festgestellten erheblichen Mängel in der Pflege und im Umgang mit den Bewohnern musste die Einrichtungsleiterin gehen. Die Belegschaft hat davon am Freitag erfahren.

Ehemalige und aktuelle Mitarbeiterinnen sowie Angehörige von Bewohnern hatten die Misere in dem 2018 eröffneten Pflegeheim in der Bergstraße festgemacht an der Arbeit der Leiterin und deren mangelnder Bereitschaft, auf viele kritische Hinweise zu reagieren. Dabei ging es auch um Fälle von Gewalt in der Pflege.

Zudem ist die Pflegeeinrichtung mit den 138 Einzelzimmern in die öffentliche Kritik geraten, weil die Fachleute des medizinischen Dienstes bei ihrem unangemeldeten Kontrollbesuch am 10. November 2020 erhebliche Missstände festgestellt haben.

Brief für die Heimleiterin

Im Hinblick auf die Medikamenteneinnahme erkannten die Prüfer so „schwerwiegende Defizite“, dass schon negative Folgen bei mehreren Bewohnern eingetreten waren. Große Mängel wurden außerdem offenbar bei der Körperpflege von Bewohnern, bei der lebenswichtigen Vermeidung von Druckstellen (Dekubitus) und bei weiteren wichtigen Hilfen im Heimalltag.

Nach der ersten MAZ-Berichterstattung und einer Mitarbeiterversammlung am 4. Februar 2021 schien sich keine Veränderung an der Spitze abzuzeichnen. Ein Beschäftigter regte dort an, der MAZ-Berichterstattung zu widersprechen und sich insoweit mit der Heimleiterin solidarisch zu zeigen.

Wer dafür ist, solle die Hand heben, so hieß es in der Versammlung. In der großen Runde traute sich niemand zu widersprechen, auch nicht diejenigen, die engagierte Pflegearbeit leisten und die angesprochenen Missstände nicht weiter hinnehmen wollten.

So kursierte auf Facebook tatsächlich ein „Leserbrief“, in dem der MAZ einseitige Berichterstattung vorgeworfen wurde – ohne allerdings darzustellen, worin die andere, die gute Seite der dokumentierten Missstände besteht.

Interims-Einrichtungsleitung

Auf den genannten Brief reagierte eine ganze Reihe von Frauen, die das Haus am Mariengrund offenbar gut kennen. Sie bestätigen in ihren Äußerungen die Feststellungen des Medizinischen Dienstes und äußern massive Kritik an der bisherigen Einrichtungsleiterin.

Die Münchener Korian-Gruppe als Betreiberin hat die Personalie auf MAZ-Anfrage hin bestätigt, ohne auf die Absetzung der bisherigen Chefin einzugehen.

„Seit dem 1. März ist Johanna Horn als Interims-Einrichtungsleitung für das Haus am Mariengrund bestellt“, teilt Tanja Kurz für den Konzern mit. Die 29-Jährige wird den Angaben zufolge von Pflegedienstleiterin Corinna Lüdecke und dem Qualitätsmanagement unterstützt.

Missstände im Korian-Heim in Werder 2019

Johanna Horn (29) leitet seit November 2019 eigentlich das „Haus am Zernsee“ in Werder, ein weiteres Pflegeheim des europaweit tätigen Korian-Konzerns im Bundesland Brandenburg.

Auch dort hatte die Heimaufsicht vor rund anderthalb Jahren eingreifen müssen, weil der MDK gravierende Mängel festgestellt hatte. Über die Missstände im Heim in Werder berichtete im November 2019 sogar das Magazin „Der Spiegel“.

Für die staatliche Heimaufsicht AuW und den MDK ist die Bearbeitung der Situation im Haus am Mariengrund auch nach dem Führungswechsel in Brandenburg an der Havel noch nicht erledigt.

Fall von Gewalt wird geprüft

Das gilt nicht nur in Bezug auf die Beschwerde zu einen Fall von Gewalt in der Pflege. „Diese Beschwerde wird derzeit überprüft“, teilt Stephanie Schorsch für das Landesamt für Soziales und Versorgung und deren Heimaufsicht mit.

Die im MDK-Bericht festgestellten Mängel zur Wundversorgung, Körperhygiene, Versorgung mit Essen, Trinken und Medikamenten sowie Schmerzmanagement und Unterstützung bei Kontinenzverlust und Kontinenzförderung bleiben zumindest vorerst ein Thema.

Fortbildung und Coaching

„Der von der Einrichtung angelegte Maßnahmenplan wird aktuell durch Qualitätssicherungsmaßnahmen überprüft“, heißt es etwas unspezifisch aus der Landesbehörde. Die Konzernsprecherin weist auf den Maßnahmenplan hin, der „weiterhin kontinuierlich abgearbeitet wird“.

Das Haus am Mariengrund befindet sich in der Bergstraße und hat 138 Einzelzimmer. Quelle: Rüdiger Böhme

Das Korian-Qualitätsmanagement begleite die Einrichtungs- und Pflegedienstleitung dabei eng. Die Mitarbeiter, so heißt es, erhielten Fort- und Weiterbildungen sowie ein Coaching zur Teambildung.

In Bezug auf die bisher offenbar angespannte Personalausstattung liegen der Heimaufsicht Unterlagen vor, die auf weiteres Personal schließen lassen. Der Konzern spricht von einem Personalschlüssel, der den gesetzlichen Anforderungen entspreche.

Ab Ende März wieder Neuaufnahmen

Die Korian-Gruppe hatte sich verpflichtet, vorerst keine weiteren Bewohner aufzunehmen. Bei diesem Aufnahmestopp ist es laut Heimaufsicht erst einmal geblieben. Korian teilt dazu mit, dass aktuell keine Neueinzüge möglich seien.

Tanja Kurz: „Wir werden voraussichtlich Ende März mit der Aufnahme neuer Bewohner beginnen. Hierzu stimmen wir uns mit den Behörden ab.“

Von Jürgen Lauterbach