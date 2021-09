Brandenburg/H

Es ist immer wieder ein geradezu magischer Moment, wenn sich die Türen der Kunsthalle Brennabor zu einer neuen Ausstellung öffnen. Die Spannung ist jedes Mal groß. Innerhalb von nur drei Tagen haben fleißige Mitglieder vom Verein „Freunde der Kunsthalle Brennabor e.V.“ die neue Schau in der Kunsthalle aufgebaut. „Endlich“ heißt die Ausstellung, die am Freitag, 24. September, um 18 Uhr mit einer Vernissage eröffnet wird.

Schon vorab ist zu sehen: So wunderschön wie diese neue Ausstellung war selten eine zuvor. Das mag unter anderem daran liegen, dass die Werke der Künstlerinnen Claudia Güttner (Skulpturen) und Annette Selle (Malerei) auf zauberhafte Weise miteinander harmonieren. Ob es daran liegt, dass die beiden Künstlerinnen sich schon sehr lange kennen, ja vor vielen Jahren sich sogar ein Atelier geteilt haben? Wohl eher nicht. Aber vielleicht wirkt hier eine geheime Magie. „Masse – Schwere – Fragilität“ beschreibt Claudia Güttner ihre Skulpturen.

Gemeinsame Schau in der Kunsthalle Brennabor: Claudia Güttner (r.) zeigt Skulpturen und Annette Selle ihre Malerei. Quelle: Thomas Deuer

Wer genauer hinschaut, der entdeckt, dass einige der sehr massiven Gebilde oftmals nur ein Minimum an Auflagefläche benötigen. Es sieht fast so aus, als ob sie im Raum schweben würden. So ruht bei einer Skulptur ein massiver Korpus auf schlanken Holzbeinen. In einer anderen halten Schweineborsten die schweren Teile scheinbar auf Abstand.

„Masse will leicht werden“, sagt die Leiterin der Berliner Kunstschule „Atrium“, der größten Jugendkunstschule in Deutschland. Kunst ist schon ganz lange ihr Metier, eigentlich von Kindesbeinen an. „Zunächst habe ich gemalt, dann fotografiert, und dann kam der Tiefdruck, der schon sehr techniklastig war“, erklärt sie ihren Werdegang. Ihren künstlerischen Durchbruch hat sie durch das Schweißen erlebt. Fasziniert sei sie gewesen von der Stabilität, obwohl ihre Arbeiten nur an wenigen Punkten fixiert worden waren.

„Ich brauche Farben. Farben machen mich glücklich“, beschreibt Annette Selle ihre Leidenschaft für die Kunst. Sie tritt in eine Art Dialog mit ihren Arbeiten, die ihr „sagen“, wenn der Punkt erreicht ist, an dem es nicht mehr weiter geht. Entweder sei das Kunstwerk dann fertig oder es werde zerstört, das bedeutet in diesem Fall, dass es übermalt wird.

Viele ihrer Bilder seien deshalb sehr schwer, weil so viele Farbschichten übereinander liegen. Sie finde es gut, wenn sie ein Bild in Bewegung halte, indem es sie immer wieder auffordert, es zu verändern. Hier etwas mehr Farbe aufzutragen, dort etwas Farbe wegzunehmen. Sie folge dabei einem inneren Plan, das sei ein Prozess. Annette Selles Bilder laden den Betrachter ein zur Kontemplation, fordern ihn auf, sich in sie zu versenken. Die Farbe Blau ist dominant. „Blau ist die Farbe der Unendlichkeit“, erklärt Annette Selle, „einfach eintauchen in eine Farbwelt, die etwas mit mir macht.“

Ausstellung in Kunsthalle Brennabor läuft bis November

Die Ausstellung „Endlich“ wird am Freitag, 24. September, um 18 Uhr in der Kunsthalle Brennabor durch Kurator Christian Kneisel eröffnet. Musikalisch begleitet wird die Vernissage durch Melanie Maul. Die Ausstellung läuft bis zum 6. November 2021. Die Schau ist jeweils von Mittwoch bis Sonntag von 13 bis 18 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Von Ann Brünink