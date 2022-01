Brandenburg/H

Sexuelle Belästigung und ein Messerangriff: Aus einem Lokal in der Friedrich-Grasow-Straße in Brandenburg an der Havel wurde am frühen Sonntagmorgen gegen 4.20 Uhr eine ganze Kette von Straftaten gemeldet.

Laut Zeugenaussagen hatte ein 31-jähriger Mann in dem Lokal zunächst eine Frau angesprochen, die sich davon belästigt fühlte. Dabei blieb es jedoch nicht. Die betroffene Frau gab später gegenüber Polizeibeamten an, dass „der Beschuldigte sie gegen ihren Willen küsste und in die Wange biss“. Das teilte Carsten Eichmüller, Dienstgruppenleiter der Polizei, am Sonntag mit.

Messerangriff in Lokal in Brandenburg an der Havel

Daraufhin kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 31-Jährigen und dem 40-jährigen Lebensgefährten der Frau. Der jüngere Mann verließ zunächst das Lokal, kam aber kurz darauf mit einem Messer zurück. Er versuchte, den Lebenspartner der angegriffenen Frau in den Bauch zu stechen.

Der Mann konnte die Attacke abwehren, stürzte dabei jedoch zu Boden und erlitt mehrere oberflächliche Hautverletzungen. Der Täter flüchtete aus dem Lokal, setzte sich in seinen Opel mit Berliner Kennzeichen und fuhr in Richtung August-Bebel-Straße davon.

Die inzwischen alarmierten Polizeibeamten konnten den Mann in seinem Auto stoppen. Während der Befragung vor Ort stellten die Polizisten Alkoholgeruch bei dem 31-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 1,59 Promille. Ein Drogenschnelltest zeigte ebenfalls ein positives Ergebnis. Zudem war der Mann ohne Fahrerlaubnis im Auto unterwegs.

Die Beamten nahmen den Mann mit ins Polizeigewahrsam der Brandenburger Inspektion. Dort musste er zudem eine Blutprobe abgeben.

Von MAZonline