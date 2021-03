Brandenburg/H

Vor 30 Jahren war Uwe Ricker viel unterwegs. Manchmal mit schicken Schecks im Gepäck auf dem Weg zu 40 oder sogar 50 Grundbesitzern in Brandenburg an der Havel. Auf einigen Schecks waren Millionen-DM-Beträge eingetragen.

Jeder Scheck sicherte der Heidelberger Druckmaschinen AG ein Stück Land. Flächen auf Feldern und Wiesen in Hohenstücken, die benötigt wurden für den Aufbau einer großen Fabrikhalle, in der das Weltunternehmen Druckmaschinenteile produzieren wollte.

Von Mannheim nach Brandenburg

Uwe Ricker geht an diesem Freitag nach 35 Jahren im Unternehmen in die Ruhephase der Altersteilzeit. Für den Konzern war der aus Mannheim stammende Diplom-Ingenieur der Mann der ersten Stunde in Brandenburg an der Havel. Derjenige, der in den frühen neunziger Jahren die Verantwortung für den Aufbau von Maschinen, die Fertigung und die Montage getragen hat. Schecks verteilen inklusive.

„Das war ein komisches Gefühl, mit solchen Werten durch die Gegend zu laufen“, gesteht der studierte Maschinenbauer, der seine Heidelberg-Karriere 1986 im Hauptwerk Wiesloch begonnen hatte und dort nach fünf Jahren für immer Abschied genommen hat.

Was den jungen Techniker mit seinen Millionenpapieren in der Tasche beruhigte: Sämtliche Schecks waren personalisiert ausgestellt. Jeder Diebstahl wäre also zwecklos gewesen.

Im Landeanflug auf die neue Heimat

Der Gedanke an seine ersten Berührungen mit der damals noch grauen Stahlarbeiterstadt Brandenburg zaubert dem ersten Heidelberger in Brandenburg noch heute ein Lächeln ins Gesicht.

Vor allem der Landeanflug auf Berlin sind ihm und seiner Frau gut in Erinnerung geblieben. Aus der Höhe war in Brandenburg an der Havel ein schwarzer Fleck zu sehen. Das Ehepaar wusste: Jetzt fliegen wir über das Stahlwerk hinweg.

Aufhalten oder gar abschrecken ließen sich Uwe Ricker und Barbara Mack-Ricker keineswegs von scheinbarer Tristesse. Beide wussten, dass sie sich auf märkischem Sand eine neue Heimat aufbauen wollten. Schon bald begann das Paar, ein Eigenheim zu bauen.

Zeugnisse waren zutreffend

Bewegte Zeiten in vielerlei Hinsicht, aber immer ein heißer Draht nach Wiesloch. Datenaustausch und Telefonieren funktionierten über eine Satellitenstandleitung. „An manchen Tagen war ich morgens in Brandenburg, mittags in Wiesloch und abends wieder zurück“, erzählt der künftige Ruheständler.

Uwe Rickers Hauptaufgabe bestand darin, die passenden Leute fürs Unternehmen zu finden und einzustellen. Offenbar eine dankbare Tätigkeit, denn Brandenburg hatte reichlich qualifizierte Bewerber zu bieten.

„Wir brauchten fachliche Kompetenz und haben schnell gesehen, dass die Zeugnisse der Bewerber zutreffend waren“, erzählt der Heidelberger der ersten Stunde und fügt hinzu: „In technischen Berufen ist das einfacher, so etwas wie kommunistische Bohrer gibt es schließlich nicht.“

Start in der Caasmannstraße

Mit einer kleinen Belegschaft von 20 bis 30 sehr guten Leuten startete das große Unternehmen 1991 als Mieter auf dem ZF-Gelände in der Caasmannstraße. Wenn der Zeiger damals auf 22 Uhr stand, wusste jeder im Werk, was als Nächstes geschehen würde.

Punkt 10 fuhren die Maschinen ungefragt runter. Denn mit dem Gongschlag wurden die Öfen in der benachbarten Gießerei Elisabethhütte hochgefahren. Das damit überlastete DDR-Ortsverbundnetz ging in dem Moment in die Knie. Regelmäßig mussten die Heidelberger ihre Maschinen neu einschalten.

Als im Oktober 1992 der erste Span fällt in der neuen Brandenburger Fabrikhalle der Heidelberger Druckmaschinen AG, ist der Mann der ersten Stunde natürlich dabei. Uwe Ricker ist als zweiter von links im Bild zu sehen. Quelle: Heidelberger Druckmaschinen AG

Mit der Eröffnung des eigenen Werks in Hohenstücken im Oktober 1992 verschwanden solche Probleme. Doch problemlos war der Bau einer großen Fabrik auf märkischem Sand und auf Lehmboden mit jeder Menge störender Findlinge auch nicht gerade.

Uwe Ricker hat in 30 Jahren als Brandenburger Heidelberger verschiedene mehrere Aufgaben für sein Unternehmen wahrgenommen. Seit 2008 leitet er – noch bis Freitag – den Bereich „Support Standort“, trägt also Verantwortung für das Grundstück, die Gebäude mit der 28.000 Quadratmeter großen Halle, und die Maschinen.

Brandenburg bleibt die Heimat

Im Ruhestand wird der Vater zweier erwachsener Kinder seine Wahlheimat Brandenburg an der Havel keineswegs verlassen. „Wir hatten immer eine tolle Zeit hier und bleiben natürlich“, versichert der Ingenieur.

Von der kommenden Woche an wird er das Haus hüten, während seine Ehefrau als Lehrerin an der evangelischen Grundschule weiterarbeiten wird. Jede Menge Fotos müssen sortiert und beschriftet werden – eine echte Lockdown-Tätigkeit. Außerdem wartet der eigene Garten auf den grünen Daumen des Ruheständlers.

Das Hobby Verreisen muss noch etwas warten. So wie der feierliche Ausstand im Unternehmen, der wegen der Pandemie verschoben wird.

Von Jürgen Lauterbach