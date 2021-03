Brandenburg/Havel: Mann schießt mit Schreckschusspistole auf Frau

Brandenburg/H

Dieser Streit lief brutal aus dem Ruder: Ein 36 Jahre alter Mann hat am Mittwochnachmittag in Brandenburg an der Havel seine Ex-Freundin mit einer Schreckschusspistole attackiert. Dem Angriff in der Prager Straße war ein heftiger Disput in der Wohnung des Paares vorausgegangen. Der Mann hatte die 20-Jährige aufgefordert, ihre Sache zu packen und sie dann aus der Unterkunft geworfen. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zeugen hatten die Polizei gerufen.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Vorfall ereignete sich demnach um 16.50 Uhr in der Prager Straße im Stadtteil Hohenstücken. Die junge Frau verließ mit ihren Sachen das Mehrfamilienhaus und wollte in ihre eigene Wohnung gehen. Vor dem Haus kam es dann wieder zum Streit, der offenbar eskaliert ist.

Pistole aus dem Hosenbund geholt

„Der 36-Jährige nahm dabei eine Schreckschusspistole aus seinem Hosenbund, richtete diese auf die 20-Jährige und drückte dann wohl mehrfach ab“, berichtete Polizeisprecher Oliver Bergholz von der Direktion West in Brandenburg an der Havel. Die junge Frau sei körperlich unversehrt geblieben. Nach Polizeiangaben haben Angehörige die 20-Jährige dann in Obhut genommen.

Vollgepumpt mit Drogen und Alkohol

Polizisten nahmen den 36-Jährigen anschließend in dessen Wohnung fest und brachten ihn zur Wache. „Alkohol- und Drogentests verliefen positiv“, so Bergholz weiter. Der Verdächtige musste eine Blutprobe abgeben. Anschließend fuhren ihn Polizisten wieder in seine Wohnung. Dort stellten sie die Schreckschusspistole sicher.

Gegen den Tatverdächtigen ermittelt nun die Kripo. „Wegen eines Körperverletzungsdeliktes und dem Verstoß gegen das Waffengesetz“, so Polizeisprecher Bergholz.

Von MAZ