Brandenburg/Havel: Maskenpflicht in der Haupt- und Steinstraße

Brandenburg/H

Wegen der stark gestiegenen Corona-Infektionszahlen in der Stadt Brandenburg an der Havel hat das Rathaus die Zügel angestoßen. Über die Corona-Verordnung des Landes hinaus gelten stärkere Einschränkungen, welche die Stadt an diesem Freitag in Kraft gesetzt hat und über die Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) informierte.

Zunächst die positive Botschaft. Die Kinder und Jugendlichen können nach dem Ferienende am Montag in die Schulen und Kindertagesstätten gehen. Sie bleiben vorerst ebenso geöffnet wie die Spielplätze der Stadt. Natürlich gelten die bekannten Regeln zu Abstandhalten, Masketragen und Hygienevorkehrungen nach wie vor.

Pflicht in der Hauptstraße, Appell im Einkaufszentrum

In den rot umrandeten Straßen und Plätzen gilt seit diesem Freitag die Maskenpflicht. Quelle: Stadtverwaltung

Ungewohnt dürfte der künftige Anblick in den Hauptgeschäftsstraßen der Stadt sein. Wer durch die Steinstraße, die Hauptstraße und den zentrumsnahen Abschnitt der Sankt-Annen-Straße läuft, muss einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Gleiches gilt für Passanten auf dem Neustädtischen Markt. Was das Sankt-Annen-Center und andere Einkaufszentren der Stadt angeht, appelliert der Oberbürgermeister an die Brandenburger, schon beim Betreten die Maske aufzusetzen.

Dort wo das angeordnet ist, also von der Jahrtausendbrücke an stadteinwärts und bis zum Steintorturm sollen Ordnungsamtsmitarbeiter auf die Maskenpflicht hinweisen und diese kontrollieren.

Konsequenz aus dem hohen Anstieg

Der Oberbürgermeister zieht mit seinem Krisenstab die Konsequenz aus dem sprunghaften Anstieg der Corona-Infektionen an diesem Donnerstag. 39 Neuinfektionen zählte das Gesundheitsamt in den vergangenen sieben Tagen. Hochgerechnet auf 100.000 Einwohner bedeutet das eine Inzidenz von 54.

Damit gelten die strengen Maßgaben der Landesverordnung, so wie in den anderen drei kreisfreien Städten im Land. Im Privatbereich dürfen sich nur noch maximal zehn Menschen aus bis zu zwei haushalten treffen. Im öffentlichen Raum höchstens zehn Personen insgesamt.

Die Brandenburger Gastwirte dürfen nach 23 Uhr keinen Alkohol mehr ausschenken, das gilt schon an diesem Freitagabend. „Bei allem Verständnis für die Kneipenkultur in unserer Stadt haben wir keine Wahl“, sagt Steffen Scheller.

Was wird aus den Märkten?

Weil die Stadt die 7-Tage-Inzidenz von 50 überschritten hat, sind bei Veranstaltungen nur noch 150 Gäste draußen und 100 Gäste drinnen zugelassen. Was das für den Töpfermarkt am letzten Oktoberwochenende und für den geplanten Weihnachtsmarkt bedeutet, kann das Rathaus noch nicht sagen.

Der Weihnachtsmarktveranstalter hatte mit einer Obergrenze von 400 Personen gerechnet. Bisher war Brandenburg an der Havel unter den kritischen Grenzen geblieben, doch inzwischen ist das nicht mehr der Fall.

Stadt will zurück zu alten Werten

Es liegt an den jeweiligen Veranstaltern zu bewerten, ob sich ein Markt mit deutlich begrenzter Teilnahme noch wirtschaftlich rechnen lässt. Denkbar ist natürlich, dass die Infektionszahlen in Brandenburg an der Havel in den kommenden Wochen wieder zurückgehen und sich die Lage damit auch für Veranstalter wieder etwas entspannt.

„Genau das wollen wir mit unseren aktuellen Einschränkungen ja erreichen“, versichert Scheller.

Wie berichtet hatte ein Mitarbeiter des spanischen Drahthersteller Gabarro in Hohenstücken 17 Kollegen angesteckt. Weitere acht Fälle traten bei der Westfälischen Drahtindustrie auf dem ehemaligen Stahlwerksgelände auf.

Ansteckung bei Privatfeier

Bei einer Privatfeier mutmaßlich am vergangenen Wochenende haben offenbar zu viele Teilnehmer einen über den Durst getrunken und sind unvorsichtig geworden. Vier Menschen sollen sich daher im Turnerheim infiziert haben.

Weitere zwei Senioren betrifft das ebenfalls. Sie waren zu vier in einem Kleinbus nach Polen gefahren. Eine 70 Jahre alte Fahrteilnehmerin liegt wegen ihrer Corona-Erkrankung aktuell im Krankenhaus. So wie eine 55 Jahre alte Frau, die sich im privaten Umfeld angesteckt haben soll.

Der Rathauschef geht im Moment davon aus, dass an den vier Stellen, wo vermehrt Infektionen aufgetreten waren, sich keine weiteren Personen angesteckt haben. Aber die Abklärung im Umfeld der Betroffenen läuft weiter.

Bundeswehr soll helfen

Acht Rathausmitarbeiter sollen, beginnend an diesem Wochenende und in der nächsten Woche, dafür abgestellt werden, Infektionsketten nachzuvollziehen. Sie versuchen, von den infizierten Menschen zu erfahren, mit wem sie in den vergangenen Tagen in engem Kontakt gestanden haben, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Bundeswehrsoldaten sollen demnächst bei dieser Arbeit helfen.

158 Menschen befinden sich aktuell schon auf Anordnung des Gesundheitsamtes in häuslicher Quarantäne.

Der Oberbürgermeister hofft auf eine noch stärkere Achtsamkeit der Brandenburger. Er wünscht sich, dass nicht nur Menschen mit Symptomen sich testen lassen, sondern auch deren Umfeld mit einem Test nicht zu lange wartet.

Mit den aktuellsten Corona-Infektionszahlen ist an diesem Freitag erst nach 18 Uhr zu rechnen.

Von Jürgen Lauterbach