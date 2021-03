Brandenburg/H

Geheimnisvoll summt und brummt es in der Kunsthalle Brennabor, es raschelt und rauscht, es klopft da und dort, Lichter blinken oder flimmern in seltsamen Apparaturen und man erschrickt, wenn plötzlich etwas ganz laut knallt. Bereits seit Anfang November des letzten Jahres hat der Berliner Künstler Matthias Deumlich hier seine Ausstellung mit dem spannenden Titel „Lichtflutmorgen – LightFloodNext“ fix und fertig aufgebaut. „Seitdem hat sie geschlafen“, erklärt er, denn wegen Corona musste die Kunsthalle geschlossen bleiben und keiner durfte bisher die Ausstellung ansehen.

Schauen, verwundern, fasziniert sein - der Künstler Matthias Deumlich verfügt über eine unvorstellbar kreative Fantasie. Der Tüftler denkt Dinge und Situationen zusammen, die man normalerweise kaum zusammen erleben kann. Scheinbar Unvereinbares inspiriert ihn zu ungewöhnlichen Installationen. Grüne Handtücher erinnern ihn an Moos, das in einem rauschenden Bach schwebt. Und wer würde Ventilatoren (so genannte „Querstromlüfter) so um einen Tisch herum gruppieren, dass leere Aluschalen, in denen mal frischer Fisch verkauft wurde, in ihrem Luftzug fröhlich tanzen?

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Muss man sich als Ausstellungsbesucher eventuell vor dem Exponat „Gedankenzerstäuber“ in Acht nehmen? Besser wäre das vielleicht. Denn ein Künstler, der Wind in Vitrinen sperrt, der kann vielleicht auch Gedanken zerstäuben. „Ich arbeite gerne mit Widersprüchen“, erklärt Deumlich die Vielfalt der Eindrücke und lacht.

Wer seine Installationen anschaut, wie beispielsweise die vierzig von ihm selbst ausgepusteten Hühnereier, die er tanzen lassen kann, oder aber die „Schleuderbilder“, die er im Inneren einer Waschmaschine in Aktion gefilmt hat, der denkt wohl, dass in der Schaffensphase dieses Künstlers das „Kind im Manne“ aktiv gewesen sein könnte: „In meinen Vorstellungen führt eine Idee zur nächsten“, versucht er den kreativen Prozess zu beschreiben. Insgesamt sechzig skurrile Exponate sind in der Ausstellung zu entdecken.

Zur Galerie Der Künstler Matthias Deumlich zeigt Installationen unter der Überschrift „LichtFlutMorgen“.

Matthias Deumlich, Jahrgang 1962, ist gebürtiger Berliner. Als Kind träumte er von einer Karriere als Musiker und hat sich das Schlagzeugspielen zunächst selbst beigebracht, da war er neun Jahre alt. Ab 1984 machte er in Köln eine zweijährige Ausbildung als Schlagzeuger. Eine Sehnenscheidenentzündung machte diesem Traum ein Ende. Da war es gut, dass er von 1981 bis 1984 eine Ausbildung als Offsetdrucker absolviert hatte. Sie hat ihm unter anderem auch das nötige Rüstzeug vermittelt für seine spätere künstlerische Arbeit.

Ab 1988 hat er dann seine ersten Licht- und Klanginstallationen verwirklicht. Ab 1990 hat Deumlich dann an der Hochschule der Künste Berlin studiert. Sein Studium schloss er 1997 als Meisterschüler in der Klasse von Rebecca Horn ab. Neben seiner künstlerischen Arbeit war Deumlich als Gastdozent in verschiedenen Projekten tätig und nahm an zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland teil.

Anmelden für Besuch in Ausstellung

Damit Besucher diese sehenswerte Ausstellung erleben können, haben die „Freunde der Kunsthalle Brennabor“ die erforderlichen Bedingungen geschaffen. Neben den bekannten AHA-Regeln (Abstand – Hygiene – Alltagsmasken und Lüften) wird der Zugang zur 640 Quadratmeter großen Kunsthalle auf jeweils 60 Besucher begrenzt. Deshalb müssen sich nicht nur die Gäste der Eröffnungsveranstaltungen vorher telefonisch oder per E-Mail unter 01575/3670 362 oder post@freunde-kunsthalle-brennabor.com anmelden, sondern generell auch alle anderen Besucher während der gesamten Laufzeit der Ausstellung, die bis zum 8. Mai dauert.

Damit möglichst viele Menschen an der Eröffnungsveranstaltung teilnehmen können, wird diese an drei aufeinander folgenden Tagen wiederholt. Am Freitag, 26. März begrüßt Kurator Christian Kneisel um 18 Uhr die Gäste live und hält die Eröffnungsrede. An den beiden darauffolgenden Terminen am Samstag, 27. März und am Sonntag, 28. März, wird die Kunsthalle jeweils bereits um 13 Uhr eröffnet und Kneisels Rede wird dann in einer Videoaufzeichnung übertragen.

Am Sonntag, 18. April, findet um 16 Uhr ein Künstlergespräch und eine Führung durch die Ausstellung statt mit Matthias Deumlich und dem Kurator Christian Kneisel. Auch dafür wird unter 01575/3670 362 oder post@freunde-kunsthalle-brennabor.com um Anmeldung gebeten.

Von Ann Brünink