Brandenburg/H

Vereiste Fußwege haben am Freitagmorgen für zahlreiche Verletzte in Brandenburg an der Havel gesorgt. Etwa 15 Personen mussten nach Stürzen durch Glatteis in der Notaufnahme des Klinikums Brandenburg behandelt werden. In der Zeit zwischen 8.30 und 10 Uhr habe das Krankenhaus vermehrt Aufnahmen im Zusammenhang mit Glatteisunfällen verzeichnet, teilte der Sprecher des Klinikums, Björn Saeger, auf Anfrage mit.

Auf den Straßen der Havelstadt habe es hingegen keine Unfälle aufgrund von glatten Fahrbahnen gegeben, wie ein Sprecher der Polizeidirektion West sagte. Für das Nikolaus-Wochenende gibt der Deutsche Wetterdienst in Hinblick auf vereiste Straßen und Wege Entwarnung: Am Sonnabend und Sonntag erwarten die Meteorologen keine Minusgrade in der Havelstadt und somit auch kein Glatteis.

Von Feliks Todtmann