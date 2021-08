Brandenburg/H

Das ist fast wie ein verspätetes Geschenk zum 90. Geburtstag. Manfred Linke durfte vor seinem Reihenhauseingang in der Senioren-Wohnanlage in Hohenstücken einen eigenen Briefkasten montieren.

Was eine Selbstverständlichkeit zu sein scheint, hat in diesem Fall eine längere Vorgeschichte, die in den vergangenen Jahren sogar zwei Gerichte beschäftigt hat. Denn lange Zeit wollte der Vermieter nicht dulden, dass Mieter der Wohnanlage des betreuten Wohnens eigene Briefkästen vor ihrer Haustür haben, die zugleich Wohnungstür ist.

Längerer Weg zum Briefkasten

Stattdessen hatte die Vermieterin einen großen Postkasten am Eingang der Wohnanlage in der Rosa-Luxemburg-Allee montiert mit eigenen Fächern für jede Mietpartei. Die Bewohner mussten also je nach Entfernung ihrer Wohnung bis zu hundert Meter laufen, um sich morgens ihre Zeitung und später die übrige Post aus ihrem Briefkastenfach zu holen. Auch im Winter.

Vor allem Manfred Linke fand diese mit einem kleinen Fußmarsch verbundene Lösung ungünstig und vor allem bei schlechtem Wetter beschwerlich. Er drängte bereits kurz nach seinem Einzug Anfang 2015 auf einen eigenen Briefkasten unmittelbar vor der Haustür. Weil mit der Vermieterin keine Einigung zustande kam, entwickelte sich ein Rechtsstreit.

Gerichte entscheiden unterschiedlich

Das Amtsgericht Brandenburg an der Havel stellte den Anspruch des Rentners auf einen eigenen Briefkasten in unmittelbarer Haustürnähe zwar fest, doch in der Berufung bekam der Vermieter recht. Manfred Linke möge den Fußweg zu seinem Postfach in Kauf nehmen, denn er sei zumutbar, urteilte das Landgericht Potsdam in zweiter Instanz.

Ein bisschen Zeit ist ins Land gegangen. Der Brandenburger ASB-Ortsverband als Vermieter hat dem Brandenburger Rentner nun den Gefallen getan und ist ihm entgegengekommen. „Die Geschäftsführerin zeigt ein Herz für alte Menschen“, sagt der Brandenburger, der sich einen geeigneten Briefkasten kaufen und ihn aufstellen durfte.

Hilfe des Oberbürgermeisters

Manfred Linke würdigt aber auch Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU), der ihn in seinem Anliegen hervorragend unterstützt habe.

Nun ist der frühere Chef des Stahlpalastes der einzige Mieter in der Wohnanlage mit einem eigenen Briefkasten. Denn die anderen Bewohner sind mit der bestehenden Lösung einverstanden.

Der Kasten vor der Tür der Hausnummer 14 lässt sich übrigens im Falle eines Auszugs auch wieder abmontieren.

Von Jürgen Lauterbach