13 000 Quadratmeter Wust sind an diesem Freitag in Berlin unter den Hammer gekommen. Das Auktionshaus Karhausen hat das Gewerbegebiet an der B1 neben dem Einkaufszentrum Wust und dem Sport-In nach einem rund viertelstündigen Bieterkampf versteigert.

An der Versteigerung des Areals beteiligten sich anfangs sechs Anrufer, die sich zuvor als Bieter registriert hatten. Mitarbeiter des Auktionshauses nahmen deren telefonische Gebote entgegen und signalisierten sie dem Leiter der Auktion Matthias Knake auf dem Podium des Versteigerungssaales in Berlin-Mitte.

Bieterzahl schrumpft, Preis steigt

Bei einem Mindestgebot von 890 000 Euro startete die Versteigerung des an der Bundesstraße gelegenen Wuster Areals. In 10 000-Euro-Schritten stiegen die gebotenen Summen. Die Million-Marke war bald überschritten.

Jenseits der 1,2 Millionen Euro waren nur noch drei Bieter am Start. Als Knake 1,4 Millionen Euro ausrief, beschränkte sich das Bieterduell auf zwei Anrufer. Der Hammer fiel schließlich bei 1,49 Millionen Euro.

Damit ist der Verkaufspreis um satte 600 000 Euro höher als das, was der aktuelle Eigentümer als Mindestsumme gefordert hatte.

Käufer vorerst unbekannt

Wer der Käufer ist, bleibt vorerst unbekannt. Denn der Gewinner der Versteigerung war nicht anwesend und das Auktionshaus ist zu Verschwiegenheit verpflichtet.

Renato Maristany Klose aus Berlin hatte die Grundstücke vor rund zehn Jahren mit seiner Gesellschaft gekauft. Gemeinsam mit Sohn Tim sorgte er dafür, dass nach der Schließung des Movietown zwei Jahre zuvor wieder die Lichter angingen in dem geräumigen und durchaus beliebten Kino.

Der Gewerbepark Wust mit dem Kino Movietown an der B1 neben dem Einkaufszentrum ist am Freitag versteigert worden. Quelle: Auktionshaus Karhausen

Auf der versteigerten Fläche stehen in der Nachbarschaft des dem Movietown-Kinokomplexes eine Imbissstation, eine Spielhalle und ein Erotikgeschäft. Mit ihnen bestehen langfristige Mietverhältnisse.

Kaufanreiz Freiflächen

Ein Kaufanreiz könnten zudem die bebaubaren knapp 4000 Quadratmeter großen Freiflächen neben der Bundesstraße sein. Der Kinochef hatte Interesse signalisiert, dort im Sommer Freiluftkino anzubieten, falls die künftige Nutzung das zulässt.

Brandenburg an der Havel scheint ein gutes Pflaster zu sein für das Berliner Auktionshaus Karhausen. Zum zweiten Mal in diesem Sommer übertraf die Zuschlagsumme deutlich das Mindestgebot.

Am 26. Juni war das Areal der Deutschen Bahn hinter dem Hauptbahnhof mit 25 000 Euro ins Rennen gegangen und wechselte am Ende für 940 000 Euro den Besitzer.

