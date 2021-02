Brandenburg/H

Polizisten stoppten am Dienstagabend gegen 20 Uhr in der Max-Herm-Straße in Hohenstücken einen Opel Corsa. Der 39-jährige Mann am Steuer war den Beamten durch seine Fahrweise aufgefallen, teilte Polizeisprecherin Cornelia Hahn am Mittwoch mit. Bei der Verkehrskontrolle zeigte er weitere Auffälligkeiten. Die Polizisten ordneten noch vor Ort einen Drogenschnelltest an, der positiv auf den Konsum von Amphetaminen reagierte.

Der 39-Jährige musste den Opel Corsa daraufhin stehen lassen und die Beamten auf das Polizeirevier begleiten. Nach der Entnahme einer Blutprobe dort konnte der Mann seinen Weg nach Hause zu Fuß antreten. Die Beamten fertigten eine Anzeige wegen Ordnungswidrigkeit gegen den Mann.

