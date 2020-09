Brandenburg/Havel: Mit Haftbefehl gesucht und festgenommen

Brandenburg/H

Beamte der Polizeiinspektion Brandenburg an der Havel haben am Montagabend in Hohenstücken ein 28-jähriger Brandenburger festgenommen, der noch eine Strafe verbüßen muss.

Der Mann war den Polizisten im Tschirchdamm aufgefallen. Er versuchte, vor den Beamten zu flüchten, als sie ihn ansprachen. Doch wurde er nach kurzer Flucht gestellt.

Gegen den jungen Mann liegt ein Haftbefehl mit einer zu verbüßenden Restfreiheitsstrafe von 171 Tagen vor. Als die Polizisten den alkoholisierten Mann durchsuchten, fanden sie eine Konsumeinheit Cannabis.

In der JVA erwartet den Verdächtigen nun ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln.

