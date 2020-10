Brandenburg/Havel: Mopedfahrer weicht Straßenbahn aus und stürzt

Brandenburg/H

Um einen Zusammenstoß mit einer Straßenbahn zu verhindern, bremste ein 16 Jahre alter Mopedfahrer am Montagnachmittag so stark, dass er, dass er die Kontrolle verlor und stürzte. Er wollte in dem Moment von der Magdeburger Straße in die Fouquéstraße abbiegen.

Der Fahrer der Straßenbahn hatte den jungen Kraftfahrer womöglich übersehen, meldet die Polizei. Durch den Sturz verletzte sich der Jugendliche nur leicht, sodass eine medizinische Betreuung nicht erforderlich war.

Die Polizei hat den Verkehrsunfall aufgenommen und Ermittlungen zum Unfallhergang eingeleitet.

Von MAZ