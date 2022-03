Brandenburg/H

In der Bauhofstraße hat es am frühen Mittwochabend in einer leer stehenden Halle gebrannt. Gegen 18 Uhr informierten Zeugen die Polizei über den Brand, berichtet Polizeisprecher Oliver Bergholz.

Die Zeugen beschrieben zwei mögliche Tatverdächtige, die dort zuvor einen Müllhaufen in Brand gesetzt haben könnten. Wegen der thermischen Wirkung des Brandes wurde ein Schleppdach am Gebäude beschädigt, so die Polizei. Menschen sowie andere nahe stehende Gebäude seien zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen.

Die Polizei suchte in der Nähe nach den beschrieben Personen, fand sie aber nicht. Die Beamten sicherten Spuren und ermitteln nun wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Von MAZ