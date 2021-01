Brandenburg/H

Das Stadtmuseum im Frey-Haus der Stadt Brandenburg in der Ritterstraße wird seit Jahren „von der Stadtverwaltung und den Stadtverordneten vernachlässigt, das Haus und seine Sammlung führen ein Schattendasein“, klagt Olaf Lamp, Vorsitzender des Stadtmuseum-Fördervereins.

Seine Worte sind mit Blick auf das jahrzehntelange Siechtum des Museums eine Binse. Gleichwohl ist es ungewöhnlich, dass das Problem, das ins Ressort des linken Beigeordneten Wolfgang Erlebach fällt, so klar und pointiert angesprochen wird.

Der Kunstschmied Wolf Bartling restaurierte den Ausleger am Freyhaus-Stadtmuseum. Quelle: privat

Das Desinteresse und das mangelnde Engagement der politisch Verantwortlichen der Stadt „münden jetzt in eine Situation, in der eine fundamentale Entscheidung getroffen werden muss. Entweder wir bewegen uns künftig auf der Ebene einer Heimatstube oder die Stadt stellt sich der kultur- und geschichtspolitischen Verantwortung eines Stadtmuseums“, schreibt Lamp.

Der Verein „Freundeskreis Stadtmuseum“ hat sich vor sechs Jahren gegründet, um Projekte des Museums zu unterstützen. Man sei als Verein der Auffassung gewesen, dass die Entscheidung über einen geeigneten Standort für das Stadtmuseum in der Verantwortung der Verwaltung und in Abstimmung mit der SVV liegt.

Ein seltener Moment: Ein volles Stadtmuseum bei der Eröffnung der Sonderausstellung „"Enttäuschungen, Sehnsüchte, Hoffnungen" im Frey-Haus. Quelle: Tobias Wagner

Der Zwischenbericht der Kulturverwaltung in der SVV im Juni 2020 zeige aber „nach Jahren des verwaltenden Überlegens, außer einer realistisch betrachtet nicht zu verwirklichenden Neubauvariante, keine Alternativen auf.“ Wie berichtet, waren seit vielen Jahren Standorte wie das alte Stadtbad, das Straßenbahndepot oder ein Neubau am Wiesenweg als Alternativen zum Standort in der Ritterstraße diskutiert worden.

Jahrelange Diskussionen zum Depot

Die Vereinsmitglieder sind außerdem sicher: Lauter werdende „Stimmen, die nach der Finanzierung des Neubaus des Depots kein Geld mehr für einen Neubau des Stadtmuseums sehen, sind durchaus ernst zu nehmen.“ Die Sammlung des Museums lagert seit Jahrzehnten in unzureichend klimatisierten und gesicherten Depots. Daher waren jetzt auch verschiedene Depot-Neubauvarianten diskutiert worden.

Fakt ist, ohne politischen Rückenwind kommt trotz einer neuen, engagierten Museumsleiterin das Brandenburger Stadtmuseum nicht voran. Die Zukunft ist ungeklärt. Deshalb hat der Förderverein jetzt einstimmig beschlossen, sich öffentlich in die Diskussion zur Standortfrage einzubringen und den Prozess der Neustrukturierung mitzugestalten.

Eigene Vorschläge

Drei Vorschläge stellen die Mitglieder jetzt zur Diskussion und erwarten ein Feedback von der Lokalpolitik und der Verwaltung.

Erste Forderung: Der Neubau eines zentralen Depots für das Stadtmuseum sollte unter Berücksichtigung des Gutachtens des Fraunhofer Instituts schnell auf den Weg gebracht werden. Dabei dürfe die Finanzierung des Neubaus nie zu Lasten der Finanzierung des Kulturetats der Stadt gehen sondern gefördert werden. Langfristig solle die Immobilie ins Vermögen der Stadt überführt werden.

Zweite Forderung: Das Frey-Haus – der heutige Sitz des Museums-, das Gotische Haus und der Steintorturm müssten künftig als Standorte für das Stadtmuseum etabliert werden. Das Frey-Haus sei komplett zu sanieren und nach kurzfristig zu erarbeitenden Plänen von Museumsexperten und Architekten umzubauen und zu erweitern.

Stadtverwalter sollen umziehen

Dritte Forderung: Die Büros der Museumsmitarbeiter sollten aus dem Frey-Haus ins wenige Meter entfernte Gotische Haus verlegt werden, um die öffentlichen Flächen im Frey-Haus zu vergrößern. Auch sollten das Gotische Haus für Veranstaltungen des Stadtmuseums intensiver genutzt werden.

Alle, insbesondere der letzte Vorschlag, sind durchaus brisant. Im Gotischen Haus haben Teile der Stadtverwaltung Quartier bezogen, die von Wolfgang Erlebach geführt wird, der wiederholt wegen seines zögerliches Handelns im Bereich der Kultur in die Kritik geriet.

Auch der Ausbau, des erst vor wenigen Jahren für viel Geld – aber mit überschaubaren Effekt umgebauten Frey-Hauses und der damit einhergehende Verzicht auf einen Umzug beispielsweise ins Straßenbahndepot oder einen Neubau, dürfte für Diskussionen sorgen – entbehrt aber nicht eines gewissen Charmes.

Von Benno Rougk