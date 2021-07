Brandenburg/H

Seit 40 Jahren parken Bernd und Hella Wulff aus Brandenburg an der Havel regelmäßig in der Packhofstraße, vor allem an den Wochenenden. Denn das eigene Boot und die Boote der anderen Vereinsmitglieder liegen an der Näthewinde nahe dem Sportplatz und sind von der Packhofstraße und Hammerstraße aus recht gut zu erreichen.

Das Brandenburger Ehepaar macht nichts anders als in den zurückliegenden vier Jahrzehnten, findet vor wenigen Wochen jedoch einen blauen Zettel an der Windschutzscheibe. Ein Bußgeldgruß ihrer Heimatstadt. 15 Euro kostet das inzwischen falsche Parken.

Die Bootsbesitzer stutzen, sehen dann aber die neuen Verkehrsschilder. Sie zeigen an, dass nur noch Bewohner ihre Autos dort abstellen dürfen. Die Stadtverwaltung bestätigt, dass das „reine Bewohnerparken in der Hammerstraße seit dem 23. Januar 2020 im hinteren, sogenannten Sackgassenteil und im übrigen Teil der Straße seit dem 15. April 2021 gültig ist.

In der Packhofstraße gilt die Regelung des reinen Bewohnerparkens seit dem 13. April 2021. Reines Bewohnerparken bedeutet, dass selbst an den Wochenenden, außer den Bewohnern, niemand dort parken darf. Die neue Regelung gilt rund um die Uhr.

„Das ist ein Unding, dass wir und unsere Vereinskollegen nicht mehr zu unseren Booten kommen“, sagt Hella Wulff. Ihr Mann, der vormalige Vereinsvorsitzende, hat sich aus diesem Grund an die Verwaltung gewandt und strebt im Interesse aller eine Sonderregelung für die Mitglieder des Vereins an, die auch von außerhalb kommen.

Wenigstens am Wochenende

Bislang war es möglich, in der Packhofstraße sein Auto mit einer Parkscheibe zwei Stunden lang abzustellen. An den Wochenenden war das Parken sogar frei. Das Ehepaar Wulff versteht natürlich das Interesse der Anwohner an Parkplätzen. Deshalb wäre sie schon froh, wenn das Parken wenigstens an den Wochenenden freigegeben würde.

Danach scheint es derzeit nicht auszusehen. Die Verwaltung argumentiert mit dem am 28. November 2018 beschlossenen Parkraumkonzept. Es sieht vor, dass „kleine Wohnstraßen in kompakten Wohnquartieren wie der Packhofstraße und Wollenweberstraße konsequent vom Besucherverkehr befreit werden.

Der für Ordnung und Sicherheit zuständige Fachbereichsleiter der Stadt weist darauf hin, dass auch Nichtanwohner zum Ein- oder Aussteigen oder zum Be- oder Entladen dort halten dürften.

Keine Ausnahmegenehmigung

„Grundsätzliche Ausnahmegenehmigungen für die Vereinsmitglieder werden nicht erteilt“, versichert Michael Scharf. „Um nur an die Boote zu gelangen, kann im nahen Umfeld zum Beispiel in der Augustastraße, am Mühlendamm, am Domkietz oder Domlinden geparkt werden, wo weiterhin das Kurzzeitparken bis zu zwei Stunden möglich ist.“

Im Übrigen verweist er auf die gebührenpflichtigen Parkplätze der Stadt, die samstags ab 16 Uhr und sonntags den ganzen Tag auch ohne Gebühr zur Verfügung stünden.

Der Ordnungschef der Stadt bestätigt die Kontrollen rund um die Packhofstraße: „Dem Stadtordnungsdienst lagen aus dem Bereich Packhof diverse Anwohnerbeschwerden vor, sodass dieser den Bereich mehrfach wöchentlich und auch an den Wochenenden kontrolliert.“

Von Jürgen Lauterbach