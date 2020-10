Brandenburg/Havel: Nach fünf Wochen steht die neue Halle an der B 102

1000 Quadratmeter einhausen kann schnell gehen. An der Bundesstraße 102 in Schmerzke lässt die Firma Edelstahlverarbeitung Dietz aus Reckahn eine Produktionshalle bauen. Modern wird sie.

In nur fünf Wochen Bauzeit entsteht die neue Produktionshalle an der B 102 in Schmerzke. In zwei Wochen soll sie fertig sein. Quelle: JACQUELINE STEINER (1)/Rüdiger Böhme (3)