Brandenburg/H

Am 28. September, wird gefeiert. Dann kommt Außenminister Heiko Maas ( SPD) nach Brandenburg um das Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten zu besuchen, wo mittel- und langfristig mehrere hundert Arbeitsplätze entstehen.

Im Gefolge wird auch Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) sein, der in den zurückliegenden Monaten auffallend oft in der Havelstadt zu Gast war, was wohl auch mit dem guten Draht zusammenhängt, den OB Steffen Scheller zu ihm hat.

Anzeige

Die Medizinische Hochschule Brandenburg mit dem Campus in Brandenburg an der Havel. Quelle: Rüdiger Böhme

Weitere MAZ+ Artikel

Zusammen mit ihm wird Woidke nach der Maas-Visite einen Abstecher ins Haus 11 – das Vorzeige-Objekt der Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB) – unternehmen und damit seine Unterstützung für die Uni zum Ausdruck bringen, die sich als erste der Medizinerausbildung im Land verschrieb. Lange Jahre schien die Landesregierung skeptisch aufs Projekt zu schauen, das ohne staatliches Geld langfristig nicht auskommt.

Mancher Professor und Lokalpolitiker bekam es mit der Angst zu tun, als vor Monaten bekannt wurde, dass im Rahmen des Braunkohle-Kompromisses hunderte Millionen Euro in die Lausitz fließen sollen um dort eine Medizin-Uni zu gründen. Würde das dass Ende der Träume bedeuten, die man mutig in Brandenburg und Neuruppin in die Realität umzusetzen begann? Die Sorge hatten wir, sagt Scheller.

Überraschend positiv

Dann folgten zahlreiche bilaterale Gespräche und ein MP, der Mitte August beim Besuch in Brandenburg plötzlich optimistische Signale aussandte: Die MHB soll künftig zusätzlich zu den 1,6 Millionen Euro, die sie ohnehin erhält, weitere fünf Millionen Euro jährlich bekommen. Vorerst bis 2024. Und auch danach wird man eine Uni, die beim Aufbau der Cottbus Uni helfen soll, nicht den Bach herunter gehen lassen. Scheller ist überzeugt: Viele haben an den positiven Nachrichten ihren Anteil.

Doch ohne die Unterstützung Woidkes wäre das nicht gegangen, sagt der CDU-Mann. Und dafür werde man ihm gern „den roten Teppich ausrollen.“ Wahrscheinlich wird es ohne gehen, wenn beide am 28. September in der MHB zu Gast sind.

Breite Unterstützung

Dass die positive Einstellung des Landesvaters zum MHB-Standort Schule machen kann, bewies jetzt auch Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne). Sie signalisierte, so Scheller, Unterstützung für den Neubau der Medizinische Schule gegenüber des Bahnhofes. Die Schule, gehört zwar zum Klinikum und nicht zur MHB. Ist aber ein Baustein für das Gesamtkonstrukt.

Die Schule bildet 348 Schüler aus ist überlastet. Nun wurde der Antrag für den Neubau aus Mitteln des Krankenhaus-Strukturfonds , so Scheller, von der Arbeitsgruppe des Ministeriums positiv bewertet. Offensichtlich haben Klinikum, MHB und Lokalpolitik in der Pandemie eine insgesamt so vernünftige Arbeit gemacht, dass man nun am Gesundheitsstandort Brandenburg nicht mehr vorbeikommt.

Von Benno Rougk