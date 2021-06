Brandenburg/Havel: Nächtliche Polizeistreife nimmt per Haftbefehl gesuchten 21-Jährigen fest

Brandenburg/Havel

Der nächtliche Ausflug eines 21-Jährigen endet mit einem achtmonatigen Aufenthalt in der Justizvollzugsanstalt. Bei einer Polizeistreife trafen Beamte den per Haftbefehl gesuchten Mann gegen 1.15 Uhr am Samstagmorgen in der Neuendorfer Straße an.

Die Polizeibeamten waren auf den Mann aufmerksam geworden, weil er zu einer ungewöhlichen Zeit auf dem Parkplatz unterwegs war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 21-Jährige per Haftbefehl gesucht wird. Zudem führte er Tabletten und Drogen mit sich.

Die Folge waren eine Festnahme und erneute Anzeige. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt Brandenburg überführt, wo er die nächsten acht Monate seiner Strafe aus vorangegangenen Delikten absitzen wird.

Von Natalie Preißler